'Akkoord over preventie laat jeugd vallen'

Cannabis uit de criminele hoek halen betekent dat jongeren het gemakkelijk kunnen krijgen

Echter, nu zitten we met een Nationaal Preventieakkoord, waarbij drankjes drinken bij de kapper mogelijk blijft. Naleving van de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol door verstrekkers wordt stapsgewijs verbeterd tot 100 procent, maar ze nemen er ruim de tijd voor tot 2030. De urgentie wordt niet gevoeld.



Van sigaretten gaan de prijzen drastisch omhoog, maar niet van drank, wat wel zoden aan de dijk zou hebben gezet. Zoiets is ook niet te verwachten, omdat de machtige alcoholproducenten ook aan tafel genood waren door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.



Wie niet aan tafel zaten, maar wel steeds machtiger worden in Nederland, zijn de coffeeshop-eigenaren. Hun invloed wordt groter. Zo begint het vertrouwd te worden dat coffeeshops voorlichting geven op scholen.



Deze vertegenwoordigers van de coffeeshop-branche zullen daar niet zeggen dat je beter niet kan gebruiken, maar adviseren op z'n hoogst dat je er verstandig mee om moet gaan.



Dat verstand is nu juist in gevaar: de hersenen groeien door tot ongeveer 24 jaar en het verdient aanbeveling onder die leeftijd niet te gebruiken. Al helemaal niet voor jongeren en jongvolwassenen in een risicogroep: er komt verslaving, depressie of psychoses in de familie voor, de jongere heeft adhd of is zwakbegaafd.



Cannabisscooters

Wat deze laatste categorie jongeren betreft gooide Erik Heijdelberg (van de William Schrikker jeugdreclasseringsinstelling) begin dit jaar de knuppel in het hoenderhok, met zijn stuk 'Drugs, het echte probleem op de Oostelijke Eilanden'. (Het Parool, 29 januari 2018).