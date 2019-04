'Ajaxtrainer Erik ten Hag is een stoïcijnse filosoof'

Volg het proces en niet de prijs.

Met andere woorden, vraag elke dag het uiterste van jezelf om zo goed te worden als je kunt zijn. Dat is waarover je controle hebt, dan volgen de beste resultaten die je op dat moment kunt halen.



In de weg

Door uitdagingen aan te gaan kun je jezelf verbeteren. Stoïcijnen willen uitdagingen, geen uitdaging is daarbij te groot. Dat is ook wat Ten Hag tegen Ajax TV zei na de moeilijke loting tegen Juventus: "Dat maakt de uitdaging des te groter en daar liggen ook kansen."



Dat lijkt op de woorden van Aurelius: 'De belemmering van de actie bevordert de actie. Wat in de weg staat, wordt de weg.' Ze gaan allebei over het aangaan van de problemen, van de uitdagingen. Daarin ligt volgens de stoïcijnen het doel. In de uitdaging ligt de kans om jezelf te verbeteren.



Tot slot moeten we het ook even hebben over Ten Hag en de media. In zijn reactie op de kritiek op hem toont zich de ware stoïcijn. Tegen Voetbal International zegt hij: "Scoren over de rug van een ander. Je weet op het moment dat je deze job doet, en het zit tegen, dat dit kan gebeuren. Ik leg het direct naast me neer en richt me op zaken die ik kan beïnvloeden. Dit kan ik niet beïnvloeden."



Dat zegt een man die weet dat hij alleen geraakt kan worden als hij zich laat raken. Of zoals Marcus Aurelius schreef: 'Kies ervoor om niet geraakt te worden - en je voelt je niet geraakt. Voel je niet geraakt - en je bent het niet.'



Ook in deze houding klinkt het onderscheid tussen 'wat aan ons is, wat niet aan ons' door. Je hebt weinig invloed op je imago, net zoals je weinig invloed hebt op het resultaat - het enige wat je kunt doen is het goede doen.



Dus: ook als Ajax geen enkele prijs wint, is dit een goed seizoen. We zullen namelijk nooit vergeten hoe goed dit Ajax is. En hoe wijs die oude Grieken en Romeinen al waren.