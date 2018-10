'Ajax speelde op de manier die veel liefhebbers willen zien'

Nooit zou een Nederlandse voetbalclub meer een rol van betekenis spelen in de Champions League. Gezien de enorme bedragen die er in omgaan had ik met verzoend met af en toe een succesje in Europa League. Als Ajaxfan kijk je met weemoed ­terug naar alle successen.



Dinsdag in München was er weer een ouderwetse Europacupavond. Ajax speelde op de manier die veel voetballiefhebbers willen zien. ­Gedurfd, vooruitvoetballend met een enorme dosis techniek en gogme. Hoe het verder gaat, zien we wel; langs deze weg wil ik de strijders en de trainer van Ajax bedanken voor een mooie historische voetbalavond.



Wim Leenders, Amsterdam