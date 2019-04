'Ajax is helemaal geen Joodse club'

Hoog tijd dat Ajax zijn fans bijbrengt wat het Jodendom werkelijk is

Voetbal moet niet als geïsoleerd domein in de samenleving worden gezien - het staat er middenin. Daarbij is het onzin dat Ajax een beduidend Joodse club zou zijn: er hangt geen mezoeza in de catacomben, er is in de rust geen broodje koosjere bal te krijgen en het bestuur heeft met Pesach niet aan tafel gezeten om bij de uittocht uit Egypte stil te staan.



Ja, de club heeft in het verleden een aantal mensen van Joodse afkomst onder zijn bestuursleden geteld. Uitgerekend zij hebben zich altijd tegen de geuzennaam uitgesproken.



Educatie

Om dit probleem de wereld uit te helpen, is een verandering in mentaliteit onder grote groepen fans nodig. Een regelrecht verbod op het gebruik van de geuzennaam - zoals de Britse autoriteiten bij Tottenhamfans hebben geprobeerd - is zinloos. Van discriminatie is immers geen sprake.