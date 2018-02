'Aftreden? Ik val niet graag alleen, Mark'

Toen waren ze in het Torentje. Mark en Halbe.



"Je hebt gelogen, Halbe!"



"Nou... Mag ik even... elk woord was waar."



"Je zei dat je erbij was."



"Maar wat Poetin toen zei, heb ik woordelijk herhaald... onthuld, mag ik wel zeggen... Dus ik heb niet gelogen over wat Poetin daadwerkelijk wil."



"Luister nou eens, Halbe... Jij hebt gezegd dat jij erbij was."



"Om mijn bron te beschermen, Mark."



"Maar... je bent minister...minister van Buitenlandse ­Zaken. En je hebt gelogen! Dat kan toch niet?"



"Op het moment dat Poetin die woorden uitsprak, was ik misschien niet op de plek waar ik later zei dat ik was, maar het verslag van wat Poetin heeft gezegd, is woord voor woord waar. Wat maakt het nu uit waar ik was?"



"Je zei dat je erbij was, en je was er niet bij! En je hebt de woorden verkeerd geïnterpreteerd, zegt je bron."



"Die bron liegt. Ik bedoel, wanneer ik iets verkeerd interpreteer, betekent dat niet dat ik heb gelogen. Het ging om wat Poetin zei. Waar of niet Mark?"



"Jij deed voorkomen dat jij de bron was, maar je was de bron niet."

"Die moest ik geheim houden."



"Maar we kunnen toch geen liegende minister van Buitenlandse Zaken hebben?"



"Ik heb gelogen om een veel grotere waarheid te kunnen onthullen. Ik verdien een lintje."



"Niemand ter wereld vertrouwt je nog..."



"Alsof wij al die Russen vertrouwen, of Macron, of Merkel, of Trump... Trump!! Kom op! Een politicus die niet liegt, is pas een gevaar voor zijn land, want die vertelt de waarheid... De waarheid, dat is iets wat je je burgers moet wijsmaken."