'Afschaffen gratis voorschool is kortzichtig'

Er dreigt in deze maatschappij een klasse te ontstaan die economisch als onbruikbaar geldt

Door hun mogelijkheden niet op tijd te stimuleren, creëren we een onderklasse van mensen die geen werk vinden en sociaal zwak staan. Zij komen vaker bij de huisarts met lichamelijke klachten voor psychische problemen. Zij lopen meer risico in de psychiatrie terecht te komen en/of crimineel te ontsporen. Ze zullen meer kinderen krijgen, die het voorbeeld van een werkzaam en vruchtbaar leven moeten missen. Werkeloosheid, ook in de volgende generatie(s) is het gevolg.



Verkeerde zuinigheid

Er dreigt in deze maatschappij een klasse te ontstaan, als die er al niet is, die economisch als overbodig en onbruikbaar geldt en van steun en bijstand afhankelijk is. Terwijl het gevoel van eigenwaarde van een mens toch voor een groot deel wordt bepaald door wat hij kan bijdragen in de maatschappij. Of hij werk heeft, in zijn eigen onderhoud kan voorzien en maatschappelijk mee kan doen.



Onvrede leidt tot het populisme dat nu overal in opkomst is en de democratie bedreigt. De voorschool dient dringend door de politiek erkend en ondersteund te worden.



Het afschaffen van gratis toegang tot de voorschool berust op verkeerde zuinigheid. Verkeerde zuinigheid nu, creëert duurdere problemen later. Het is dus kortzichtig om op peuters te bezuinigen.