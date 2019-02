Pam

Het was de week van Willem Holleeder. En van Peter R. de Vries, die in 385 talkshows optrad, net als talloze andere misdaadverslaggevers en strafpleiters. Met misdaad en straf heeft dit weinig meer te maken, het is puur amusement geworden. Advocaten zijn de nieuwe cabaretiers.



Ging je vroeger naar de kleinkunst­academie, tegenwoordig ga je van de rechtenfaculteit rechtstreeks naar de Peter R. de Vries University in Hilversum. Het lijkt makkelijk, maar het is een verdomd moeilijk vak, want als u nog begrijpt waar al die wissewasjes tussen Willem, Sonja en Astrid over gaan, dan bent u wat mij betreft een kei, die zo zijn bul mag gaan halen bij Peter R.