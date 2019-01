'ADM is vermoord door gebrek aan politieke wil'

Onvoldoende sanitair

Intussen verhuizen de ADM'ers evengoed naar de gebrekkige slibvelden. Waar men haast niet kan wonen. Waar de beloofde rijplaten ontbreken waardoor je wegzakt in de grond en waar het sanitair onvoldoende is. Zo'n complexe logistieke operatie is niet in enkele dagen klaar. De sleutel voor het terrein kwam pas drie weken geleden (en niet acht, wat beloofd was). Woonbootbewoners van ADM kunnen nergens heen.



'De nieuwe lente en het nieuwe geluid', waarmee het Amsterdamse college van b. en w. zich aandiende, lijken nog ver weg. Toen de ADM-gemeenschap grootschalig verzet wist te organiseren was dat voor het college geen reden zich achter de oren te krabben, maar om zo snel mogelijk haar plannen door te drukken.



Toen de VN zich uitsprak tegen ontruiming was dat geen reden pauze te nemen, maar aanleiding een dag voor een kort geding nog snel ontruiming door te zetten. Toen biologische boerderij De Boterbloem met een alternatief plan kwam om de Lutkemeerpolder te behouden weigerde het college zelfs maar in gesprek te gaan.



Rafelranden

Het progressieve college laat de socialist Gorter spreken voor zijn programmamotto. Maar het weigert omwille van gemaakte afspraken en met demagogische argumenten ('moet de 40 miljoen van een groene polder dan bij de ongedocumenteerdenopvang weg?') op te komen voor unieke alternatieve plekken in de stad.



Naast protest en verzet tegen het nakend einde van deze twee rafelranden aan de stad, is het belangrijk om een alternatief te bedenken. Om aan de stad te laten zien hoe echte verbeelding aan de macht eruit zou zien.