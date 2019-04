'Ad van Liempt is een royaal en gul mens'

De toon van de opiniestukken en reacties erop is heftig en grenst in mijn ogen aan karaktermoord

Tijdens het schrijven van mijn boek Daar Werd Wat Groots Verricht, over de lotgevallen van mijn familie in het voormalig Nederlands-Indië, onderhield ik een stimulerende correspondentie met hem en ik doe dat nog steeds.



Of de door Barend, Holman en anderen geuite beschuldigingen van plagiaat, 'jatwerk', het niet noemen van bronnen etc. terecht zijn of niet valt buiten mijn kennis van zaken. Dat oordeel laat ik graag over aan de onafhankelijke journalistiek met het principe van hoor en wederhoor.



Aimabele man

De Ad van Liempt zoals ik hem ken, is van een ander kaliber dan de discutabele figuur zoals hij nu wordt weggezet: een royaal en gul mens, een aimabele man die de mensen met wie hij samenwerkt inspireert, steunt en enthousiasmeert, iemand die bij projecten graag een beroep doet op jonge historici en onderzoekers en nooit te beroerd is hen verder te helpen.



Een gevoelig en oprecht mens met het hart op de juiste plaats. Op ijdeltuiterij en egotripperij heb ik hem nooit kunnen betrappen. Ik heb het nodige aan hem te danken en ik ben niet de enige.



De toon van de opiniestukken en reacties erop is heftig en grenst in mijn ogen aan karaktermoord op iemand die veel betekent in de wereld van journalistiek, geschiedschrijving en documentaire.



Ad van Liempt kan uitstekend zonder mijn support, maar ik werk in de toekomst graag weer samen met deze 'charlatan'.



Diederik van Vleuten, ­Grootschermer