'Actie van de blokkeerfriezen is fout, maar verklaarbaar'

Via een werkstraf kunnen verdachten in gesprek met Kick Out Zwarte Piet

Zwarte Piet komt voor het eerst voor in een boekje van de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman uit 1850, 13 jaar voordat de slavernij werd afgeschaft. Na die afschaffing duurde de raciale beeldvorming echter voort. Op dagelijkse basis onderzoek ik hoe dit zich in de literatuur heeft ontwikkeld.



Het probleem is dat er in het Nederlandse onderwijssysteem weinig tot geen aandacht is voor dit verleden en zijn invloed op het heden. Daardoor kan ik wel enig begrip opbrengen voor de vele voorstanders, ook de blokkeerfriezen, die ons standpunt maar moeilijk begrijpen. Dat rechtvaardigt natuurlijk niet hun strafbaar handelen.



Nelson Mandela zei ooit dat educatie het krachtigste wapen is om verandering teweeg te brengen. De voorstanders denken dat wij niet open staan voor dialoog. In een interview zei Jenny Douwes, de initiatiefnemer van de demonstratie, het zinloos te vinden met de anti-Pietactivisten in gesprek te gaan.



"Hun inzet is: ten koste van alles verandering afdwingen. Dat blijkt uit de rechtszaken die ze voeren. Ze willen Zwarte Piet helemaal weg hebben; en gezien de link die ze leggen met het slavernijverleden vermoed ik dat ze uit zijn op herstelbetalingen. Het is voor hen gewoon een businessmodel."



In gesprek

Bij dezen wil ik benadrukken dat ik en andere betrokkenen bij Kick Out Zwarte Piet graag in gesprek gaan met de verdachten. Dit kan, eventueel afgedwongen door een werkstraf, plaatsvinden in de vorm van interactieve workshops, van Stichting Nederland Wordt Beter, over diversiteit in de klas.



Hiermee willen wij een duidelijk signaal geven aan de samenleving dat wij geen geweld gebruiken en dat wij, ondanks alle spanning tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, bereid zijn nader tot elkaar te komen.



Indien de verdachten niet bereid zijn actief te participeren aan interactieve workshops, acht ik - gelet op de impact die het feit op mij en andere inzittenden van de bus en de samenleving heeft gehad - andere straffen op hun plaats.



Dit is een samenvatting van de verklaring die ­Mitchell Esajas donderdag heeft voorgelezen in de rechtbank in Leeuwarden.



