'Aantijging tegen Daniele Gatti is geen grond voor ontslag'

Later maakte Zuurmond bekend dat 'van op de persoon van de klager gericht (seksueel) intimiderend en provocerend gedrag niet is gebleken.' Maar toen zat Herrema al thuis, bang de straat op te gaan.



Hij en Hoes handelden onzorgvuldig, en de eerste nog wel in contacten met de pers, terwijl Hoes 'screenshots van zijn werkagenda' met zijn toy boy 'deelde', Maar hoe erg is dat? Genoeg voor een schrobbering, dunkt mij, niet voor ontslag.



Smoezelig

Het zorgelijke van de affaires rond Gatti, Hoes en Herrema is dat in al deze gevallen een fundament van de rechtsstaat wordt genegeerd: niemand is schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Gatti gold als bij voorbaat schuldig toen The Washington Post hem in een kwaad daglicht stelde.



Hoes en Herrema verloren hun ambt vooral doordat PowNews en het blad Almere ­Deze Week met smoezelige onthullingen en deels onbewijsbare aantijgingen kwamen.



Volgens Trouw zwichtte het Concertgebouworkest door Gatti te ontslaan voor druk van sponsoren die 'reputatieschade' vreesden, wat in het mediatijdperk schijnbaar het ergste is dat je kan overkomen.



Doordat na The Washington Post ook vrouwelijke orkestleden beschuldigend aan de bel trokken, kon Gatti inderdaad het orkest voorlopig beter niet dirigeren.



Hij had in deze situatie geschorst moeten worden of tijdelijk kunnen terugtreden, tot de aantijgingen waren onderzocht. Want ook wie verdacht wordt van seksueel wangedrag, verdient rechtszekerheid.



