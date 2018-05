'Aan de toezeggingen voor het Namenmonument is nooit voldaan'

Voor de derde keer ondervindt voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité (NAC) problemen met de locatie die hij door de gemeente krijgt toegewezen voor het Holocaust Namenmonument. Eerst kreeg hij het Plantage Westermanplantsoen, daarna het Wertheimpark en nu het Weesperplantsoen.



De toewijzing van het Weesperplantsoen wordt nu ter discussie gesteld door buurtbewoners, want de toewijzing is opnieuw tot stand gekomen door slecht, want weinig transparant en onzorgvuldig, beleid van de gemeente. Wat ik het kwalijkst vind aan deze zaak is, dat de bezwaarmakers door Jacques Grishaver nog steeds worden weggezet als tegenstanders van het Namenmonument.



Het tegendeel is waar! Het is frustrerend voor de bezwaarden dat zij telkens de woede van Jacques Grishaver over zich heen krijgen, ­terwijl de gemeente de belangen van de buurtbewoners volkomen heeft genegeerd. Bovendien worden het NAC en de bezwaarden nodeloos op hoge advocaatkosten gejaagd.