'Aan alle Amsterdammers, in elke functie: rij elektrisch'

Amsterdam is gehuld in een nevel van uitlaatgassen. Natuurlijk is het niet vergelijkbaar met beelden uit Delhi of Peking, bij ons is het nauwelijks zichtbaar, maar desalniettemin goed waarneembaar. Als we goed ruiken, dan is er continu dat signaal: let op, er is ergens brand.



Om achter de bron van deze lucht te komen hoeven we niet ver te zoeken; dat is gemotoriseerd verkeer met een explosiemotor. Ronkende bussen die dwars door de stad hun sporen nalaten.



Duitse sjoemelbakken die als taxi dienstdoen en een sluier over de stad trekken, en natuurlijk de scooterrijder die een giftig mengsel van olie en roet in de lucht ejaculeert.



Daarnaast is er de automobilist die met het vertrouwen dat hij van de autoverkoper in de techniek meekreeg, onbezorgd in zijn karretje aan het tuffen is.



Al die motoren tezamen dragen eraan bij; overal waar vuur is, is rook.



Over de gevolgen van de blootstelling van het menselijk lichaam aan deze verontreiniging zitten we in een fase van voortschrijdend inzicht. We weten dat elk deeltje dat je binnenkrijgt een gezondheidsrisico met zich meebrengt.