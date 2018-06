'Aan afgedwongen leven is niks heilig'

Pro-leven is weer actueel, vanwege het Ierse referendum van afgelopen maand. En ook in de VS, waar subsidie voor abortus door Trump is afgeschaft. We zijn ook in Nederland, als het aan de christelijke partijen ligt, weer terug bij af wat betreft toegang tot legale abortus en andere verworvenheden en vrijheden van de moderne vrouw.



Het is een vanzelfsprekend geloofsartikel dat 'het leven' heilig is. Maar dat leven is helaas een abstractie, geen persoon. Voorstanders van dat heilige leven hebben er niet goed over nagedacht wat voor soort leven dat zal zijn. Hoe (on)gelukkig zijn de gevolgen van een afgedwongen ongewenst leven voor het betrokken kind of de betrokken ouder(s).



Ik heb in mijn lange praktijk als psychoanalyticus-psychotherapeut al te vaak te maken gehad met ongewenste kinderen. Dat was tot voor kort een gewoon verschijnsel. Kinderen wilde je niet, kinderen kreeg je, al of niet van God. Het gevolg van ongewenst zijn betekent helaas beschadiging van het gevoel van eigenwaarde. Zelfvertrouwen wordt vroeg in het ­leven gevormd en is later niet meer goed te ­repareren. De kwaliteit van de moeder-kind­relatie is daarbij cruciaal.



Heilige taak

Vroeger was kinderen krijgen een heilige taak onder druk van de kerk, de dominee, de pastoor en de geldende christelijke ­moraal. De mensen hadden weinig in te brengen over hun eigen lot. Veel ex-katholieken zijn nog altijd verontwaardigd over de rol van de pastoor die regelmatig langs kwam met de boodschap 'dat pa hem er vooral dieper in moest steken'. Seksualiteit diende de voortplanting en niet de lust of het genot, laat staan het geluk van de mens.



Moeders kregen soms tien, vijftien of zelfs twintig kinderen. Dat was niet wat die moeders zelf per se wilden, het maakte ze regelmatig boos en ongelukkig. En voor de kinderen zelf was het vaak ook verdrietig. Die kinderen konden geen aanspraak maken op de liefde en aandacht die een kind idealiter verdient. Ze zorgden vaak voor elkaar. Vooral het oudste meisje, dat moeder moest helpen, was de dupe. Zij besloot vaak later zelf geen kinderen op de wereld te zetten. Ze had schoon genoeg van de taak die haar ten onrechte was toegevallen.



Stel dat een vrouw te onvolwassen, te arm, of anderszins ongeschikt is om (al) moeder te zijn. In dat geval gaat het ongewenste kind een ongewisse toekomst tegemoet. En het leven van de moeder wordt geofferd aan de zorg voor een kind dat zij niet verkoos te krijgen. Rancune en boosheid zal de relatie met het kind meestentijds ernstig verstoren, met ongelukkige mensen als gevolg. De beslissing om al of niet te aborteren heeft ook veel te maken met schuldgevoel. In ons onbewuste geldt abortus als moord. ­Zeker als de antiabortusactivisten op schuld en boete blijven hameren.