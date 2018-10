'60 procent sociale huur is een onzinnig plan'

Met verbazing las ik over het voornemen van het college om 60 procent van nieuwe woningen te reser­veren voor sociale huur. Dat is een onzinnig plan, behalve als het doel is de Amsterdamse economie te laten afkoelen.



De overschietende 40 procent is bij lange na niet genoeg om werknemers huisvesting te bieden. Als huidige of nieuwe medewerkers geen woning vinden in Amsterdam, wordt het voor Amsterdamse ondernemers lastig om ze vast te houden of aan te ­trekken. Daarmee belemmert het college niet alleen de groei, maar brengt het zelfs het voortbestaan van sommige bedrijven in gevaar.



En daarbij komt dat deze eis de ­financiering van nieuwbouwprojecten lastig of zelfs onmogelijk maakt. In dat geval kan straks helemaal niemand in onze stad een nieuwe woning betrekken.



Bart Drenth, voorzitter MKB ­Amsterdam