'50.000 nieuwe werkplekken? Waar moeten die mensen wonen?'

Al die mensen moeten ergens wonen. Daarvoor zijn extra woningen nodig, bovenop de enorme woningproductie die stad en regio al van plan zijn, want die is er om het bestaande tekort weg te werken. Het valt te betwijfelen of dát al gaat lukken, maar die extra woningen komen er zeker niet.



Harmonische ontwikkeling

Waar is het samenhangende beleid, dat arbeidsplaatsen, wonen en verkeer met elkaar verbindt? Zoiets als het convenant dat onlangs in de onderwijssector is gesloten, waarin enerzijds afspraken zijn gemaakt over de bouw van meer studenten­kamers en anderzijds de beide universiteiten hebben beloofd niet langer actief buitenlandse studenten te werven.



Ook voor kantoren zou dat moeten gelden: geen nieuwe arbeidsplaatsen aantrekken als we de werknemers niet kunnen huisvesten. En als er dan buitenlandse ondernemingen naar andere steden gaan, so be it. Het neoliberale tijdperk loopt op zijn eind. Het wordt tijd om juist in Amsterdam het hijgerige 'meer is beter' te vervangen door iets wat je harmonische ontwikkeling zou kunnen noemen.



Duco Stadig, oud-wethouder ruimtelijke ordening, Amsterdam