'30.000 Amsterdammers mogen buren het leven zuur maken'

Buren willen onze festivals niet, kopte Het Parool vorige week over de plannen voor een evenemententerrein in het havengebied, die bij de buren in Haarlemmerliede in slechte aarde zijn gevallen; 16 festivals in de zomerperiode om Amsterdammers een leuk weekend te bezorgen.



Maar not in my backyard, schijnt de gemeenteraad te denken. De enige onderbouwing is een technocratische, weinig transparante rapportage vol met aannamen waar veel op af te dingen is.



Onderzoek naar de schade voor de leefbaarheid voor omwonenden ontbreekt volledig. Het credo is 'zalig zijn de onwetenden, we zien wel'. Intussen wordt wel een terrein geschikt gemaakt waardoor een praktisch onomkeerbaar proces wordt ingezet.



30.000 Amsterdammers mogen het leven zuur maken van bewoners van hun buurgemeente. Zonder overleg, stiekem voorbereid, en daarmee de buurgemeenten met een vaststaand plan confronterend.



"Het gaat sowieso door," oreerden de ambtenaren in een hoorzitting in de buurgemeente, wijselijk geen inspraak genoemd. Politici waren te laf om zelf hun beleid te verdedigen met als excuus het overlijden van onze Eberhard (hij zou niets anders gewild hebben dan de verantwoordelijkheid zelf te nemen).



Maar goed, nu de vlag er zo bijhangt rest de bewoners niets anders dan stevige actievoeren. Gedurende de festivalperiode richting festivalterrein een waar tegengeluid laten horen. En wel op hetzelfde geluidsniveau als de festivalgangers van het poppodium te verduren krijgen. Mooie roze ruis, gelardeerd met zware bassen lijkt me een uitstekende wijze.



Chris Nierop, Amsterdam