'1 miljoen inwoners is eerder een kwalijke dan blijde ontwikkeling'

Geen misverstand wat ons betreft: alle immigranten zijn welkom en wij wensen hen veel geluk met ook Amsterdammer te worden. Maar waarom wij 'gelukkig met immigratie' zouden moeten zijn zodat Amsterdam in 2032 inderdaad een rood vierkantje in de Bosatlas wordt, ontgaat ons.



Sterker: wij zetten grote vraagtekens bij het bereiken van die mijlpaal en vinden dat eerder een kwalijke dan een blijde ontwikkeling. De stad kraakt nu al in haar voegen. Waar dat goed voor is, heeft nog niemand ons kunnen vertellen.



Gelukkig gaat het ook wat minder snel dan de krant suggereert. Laat ons inderdaad 2018 aanhouden als het jaar waaraan de cijfers zijn ontleend en telt u even mee: 45.000 vertrekkers plus 36.000 ervoor terug­komers is min 9.000.



Dan 25.000 emigranten eraf, is min 34.000, plus 38.000 immigranten erbij, is +4000 in totaal. In dát tempo zal Amsterdam nog heel wat langer op haar rode vierkantje moeten wachten dan op 2032.



André Voskuijl en Wouter van ­Oorschot, Amsterdam