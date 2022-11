Voorzitter raadsenquête Noord/Zuid-lijn: ‘Amsterdam maakt weer dezelfde fouten’

De aanleg van de Noord/Zuidlijn, 2015. Beeld SANDER KONING/ANP

De huidige Noord/Zuidlijn zou aanvankelijk 1,9 miljard euro kosten. Het werd 3,1 miljard. Het overgrote deel van de overschrijdingen betaalde Amsterdam.

“De parallellen zijn frappant,” aldus Limmen, die van 2002 tot 2010 raadslid was voor het CDA. “In de jaren 90 is een paar keer een principebesluit genomen door de gemeenteraad, waarbij steeds werd gezegd: het definitieve go/no-gobesluit komt nog. In de praktijk was het echter vrijwel onmogelijk terug te komen op de keuze voor de nieuwe metrolijn. Terwijl allerlei zaken nog niet geregeld waren. Datzelfde scenario dreigt nu.”

Schiphol en Hoofddorp

Afgelopen maandag werd bekend dat het Rijk 4 miljard euro uittrekt voor drie infrastructurele projecten: het Zuidasdok (de ondertunneling van een deel van de A10 en uitbreiding van station Zuid), het verder voltooien van de metrolijn tussen station Sloterdijk en CS, en het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Dat laatste project wordt vooralsnog geraamd op 3,3 miljard.

Dankzij bijdragen van andere partijen, waaronder Amsterdam met 600 miljoen, is er in totaal 5,4 miljard. Financiële tegenvallers – en die zijn er nogal eens bij dit soort projecten – moeten in eerste instantie opgelost worden bínnen dat budget. Een overschrijding bij het ene project kan dus leiden tot een bezuiniging bij het andere. Over de precieze verdeelsleutel zou nog nader moeten worden gesproken.

Open eindjes

Het zijn open eindjes die de alarmbellen doen afgaan bij Limmen. “In de jaren 90 was het stadsbestuur dolblij toen het Rijk een grote zak geld gaf voor de Noord/Zuidlijn. Dat in de kleine lettertjes stond dat de gemeente zou opdraaien voor de kostenoverschrijdingen, ging verloren in de blijdschap. Dat was een afspraak waar de stad later veel spijt van had.”

Dat maakt het extra belangrijk nu duidelijkheid te hebben over de risicoverdeling, aldus Limmen. “Ik vraag me af of dat het geval is.”

Bij de verlengde Noord/Zuidlijn is het de bedoeling dat nu nader onderzoek volgt, en dat over twee jaar het definitieve besluit volgt. Limmen vreest dat de stad nu al een fuik in zwemt, waaruit terugkeer onmogelijk is. “Destijds werd bij de Noord/Zuidlijn steeds een beetje besloten. Tot 2002 was er nooit een definitief aanlegbesluit. Ondertussen was er al zoveel voorbereid en waren zoveel kosten gemaakt, dat de terugweg in feite was afgesneden.”

“Het stadsbestuur zegt nu: ‘we hebben heel goed onderhandeld, er is een grote zak geld vanuit het Rijk, het belang van het verlengen van de Noord/Zuidlijn is immens. Maar het go/no-gobesluit komt nog.’ In de praktijk kan je al bijna niet meer terug. De gemeenteraad zwemt nu ook die fuik in.”

Grote zak met geld

Limmen waarschuwt voor een ‘kwetsbare’ onderhandelingspositie van de gemeente in gesprekken met marktpartijen over de kosten van de aanleg van de verlengde metrolijn. “Die partijen zitten in een comfortabele positie, nu ze weten dat er een grote zak met geld is en de gemeente heel graag de Noord/Zuidlijn wil verlengen. Zo ging het bij de aanleg van de huidige Noord/Zuidlijn ook.”

Hoe het wel zou moeten qua besluitvorming? “Er zou een duidelijk beeld van de kosten moeten zijn en van de bouwtechnische problemen. En er moet een voldragen maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) liggen. Pas daarna zou je een principebesluit kunnen nemen. In het verleden waren de mkba’s voor de verlengde Noord/Zuidlijn overigens weinig overtuigend.”

Maurice Limmen. Beeld Guus Schoonewille fotografie/ANP

