Zwakke kade? Dan mag je verkassen met je woonboot

Woonboten liggen tot vaak drie dik aan de Waalseilandgracht. Beeld MAARTEN BRANTE

Het is een van de rakken met misschien wel de hoogste bootdichtheid in Amsterdam: aan de beide zijden van de Waalseilandsgracht tussen de Oude Schans en de Buiten Bantammerstraat liggen veel boten zij aan zij. Dat de kade hier dramatisch blijkt te zijn en de gemeente dus acuut in actie moet komen, betekent een nieuw hoofdstuk in het kadedossier dat maand na maand dikker wordt: de bewoners zullen snel moeten verhuizen. Waarnaartoe en hoe lang boten elders moet liggen, is nog niet bekend, maar de vooruitzichten zijn niet best: het aantal tijdelijke ligplekken in de stad is beperkt. Bovendien zijn vrijwel alle boten in het bewuste gebied aangesloten op het gasnet en alternatieve plekken met gas zijn zo mogelijk nog dunner gezaaid.

Verwaarloosd

Het is een idyllische plek in Amsterdam, veel genoemd op toeristische websites over de stad. Pien Schepel woont hier al veertig jaar op haar woonark, haar echtgenoot zelfs nog tien jaar langer. “Wij liggen er het langst van alle boten. Dat we hier waarschijnlijk voor lange tijd weg moeten, vinden wij vreselijk. Maar ja, de kades zijn lang verwaarloosd, ze zullen er iets aan moeten doen.”

De zorg zit ’m bij de bootbewoners vooral over de manier waarop hun verhuizing zal gaan en over hoe lang ze de gevolgen van de werkzaamheden zullen gaan voelen. Een van hen verwijst naar de eenzame woonboot even verderop op de Geldersekade: die gaat al jaren schuil achter hekwerk. En Schepel: “Het lijkt wel zeker dat ons woongenot hier de komende jaren onder te lijden gaat krijgen.”

Het is inmiddels bijna een vertrouwd tafereel in de binnenstad: grachten waaraan wordt gewerkt. De stad telt ruim 600 kilometer kademuur, waarvan, voor zover bekend, 200 kilometer in slechte staat is. Van die 200 kilometer ligt 50 kilometer er héél slecht bij: daar moeten in veel gevallen maatregelen worden getroffen. De gemeente kondigde eerder dit jaar aan het tempo waarin kades worden vernieuwd te gaan opvoeren van 3 kilometer kade per jaar naar 10. Dat betekent dat ook als de snelheid van werken omhooggaat, de stad nog ten minste twintig jaar bezig zou zijn.

Buurtbewoners zijn in overleg met de gemeente over de aanpak en de gevolgen, zegt fotograaf Kadir van Lohuizen die al 25 jaar een schip bewoont aan de Binnenkant. Hij rekent voor: “We moeten in maart weg en dan kan het twee tot zes maanden duren voordat overal noodconstructies zijn aangebracht: er worden damwanden geslagen die verdere verzakkingen moeten voorkomen.”

Maar het echte leed komt dan pas, zegt hij. “Dit is alleen nog maar een noodconstructie, daarna duurt het nog jaren voordat de kade echt vernieuwd wordt. Je ziet overal in de stad de tijdelijke damwanden waarachter zich zand en vuil ophopen. Wij moeten hier wonen.”

En dan maakt Van Lohuizen zich ook zorgen over wat dergelijke damwanden betekenen voor zijn boot waarmee hij nog regelmatig vaart. “Als aan beide zijden een damwand wordt gebouwd, wordt de gracht smaller, te smal voor mij om mijn boot eruit te varen: die draai kan ik dan niet meer maken.”

Geen vuilniswagens

De gemeente stelt dat in de stad op grote schaal onderzoek plaatsvindt naar de staat van de kademuren en bruggen, aldus een woordvoerder. “Als we zien dat een kademuur in slechte staat verkeert, nemen we maatregelen. Bij onderzoek bij de Waalseilandsgracht is vastgesteld dat de kademuren zowel boven als onder water beschadigd zijn. Om de zwakke kades te beschermen, moeten we het gewicht op de kades beperken.”

Eind december zijn de eerste parkeerplaatsen opgeheven, de komende weken volgen er meer. Zwaar verkeer, en dus ook vuilnisauto’s, mogen niet meer over de kades rijden. De woordvoerder zegt dat het plaatsen van de damwanden een ‘grote en ingrijpende operatie’ is. Vooral omdat de woonschepen tijdelijk moeten worden verplaatst. “De afgelopen weken hebben we de eerste gesprekken gevoerd met de bewoners en eigenaren van de schepen en arken. In de komende weken gaan we in overleg om samen te bepalen wat de slimste en passende oplossing is voor de tijdelijke verhuizing of verplaatsing.”