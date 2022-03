Zuidas-advocatenkantoor Houthoff stopt vertegenwoordiging Russische staat

Omdat Russische klanten het kantoor zo goed weten te vinden, wordt Houthoff ook weleens grappend ‘Kremlin aan de Zuidas’ genoemd. Beeld Floris Lok

Houthoff zal ook geen nieuwe zaken van deze partijen aannemen. Dat heeft een woordvoerder van het advocatenkantoor donderdagochtend bekend gemaakt.

Houthoff vertegenwoordigde de Russische Federatie in het monsterproces over de erfenis van het onteigende Russische oliebedrijf Yukos, dat oorspronkelijk eigendom was van een oligarch die bij Poetin uit de gratie was geraakt. Inzet is een schadevergoeding van 50 miljard dollar die Rusland niet wil betalen aan drie oud-aandeelhouders van Yukos. Voor het werk in die zaak werd het kantoor in 2017 internationaal onderscheiden met de prestigieuze Global Dispute of the Year Award van The American Lawyer.

Ook stonden advocaten van Houthoff 4 Krimmusea bij in een geschil over honderden kunstschatten van de Krim die waren uitgeleend aan het Allard Pierson Museum toen Rusland de Krim annexeerde. Dat dispuut loopt tot de dag van vandaag.

Ook vertegenwoordigde Houthoff grote Russische klanten als Gazprom, LetterOne en Vimpelcom, bleek uit een vorig jaar verschenen publicatie van onderzoeksplatform Follow The Money. Door die grote klanten kon het een van de grootste advocatenkantoren van Nederland worden. Volgens het Financieel Dagblad haalt Houthoff 10 tot 15 procent van de jaaromzet (in 2020 bedroeg die 121 miljoen) van Russische klanten.

Vanwege de Russische klandizie wordt Houthoff ook wel eens cynisch ‘Kremlin aan de Zuidas’ genoemd.

Het advocatenkantoor zegt zeer geschokt te zijn door de situatie in Oekraïne. ‘De oorlog in Oekraïne veroordelen wij als een schending van internationaal recht en mensenrechten. Onze gedachten gaan uit naar de bevolking in Oekraïne. Uiteraard heeft deze situatie onze volle aandacht.’

Extra alert

Grote Nederlandse advocatenkantoren rekenen een aantal Russische partijen met financiële belangen in Nederland tot hun cliënten. Het op de Zuidas gevestigde Houthoff vertegenwoordigt de Russische staat in verschillende, vaak lang slepende rechtszaken.

De afgelopen dagen speelde de vraag: hoe wenselijk is dat? Over die vraag wil de deken van de orde van Amsterdamse advocaten in discussie met de beroepsgroep.

“Het zou goed zijn als de advocatuur daarover nadenkt,” zei deken Evert-Jan Henrichs, die toezicht houdt op Amsterdamse leden van de beroepsgroep, twee dagen eerder nog tegen Het Parool. “Het kan het aanzien van de advocatuur beïnvloeden. Daarom vind ik het mijn taak daarover het gesprek aan te gaan.”

Henrichs waarschuwde in een brief ook alle advocaten in Amsterdam extra alert te zijn op klanten en bedrijven die hulp vragen bij het ontduiken van de internationale sancties tegen Rusland.