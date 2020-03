Zonnig lenteweer in aantocht

Vooral dinsdag en woensdag schijnt de zon volop. Beeld ANP

Deze maandag hebben we nog met een mix van zon en wolken te maken met zo'n 12 graden, maar dinsdag en woensdag barst het lenteachtige weer echt los. De zon maakt overuren en er zijn hooguit enkele stapelwolken of sluierwolken. Woensdag kan het in het zuidoosten lokaal 19 graden worden. Ook elders in het zuiden en oosten van het land is het heel aangenaam met 17 tot 18 graden.

Het lenteachtige weer is echter van korte duur. Aan het eind van de week draait de wind naar het noordoosten en komt er vrij koude lucht ons land binnen.