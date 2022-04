Zonnepanelen worden stuk goedkoper: kabinet wil per 1 januari af van btw

Zonnepanelen worden op het dak van een woning geïnstalleerd. Beeld ANP

Het voornemen staat in een wetswijziging die woensdag ter inspraak is voorgelegd. Het kabinet waarschuwt wel: het plan is afhankelijk en onder voorbehoud van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de huidige consultatie en een uitvoeringstoets.

Sinds eind vorig jaar is het EU-lidstaten toegestaan om een btw-nultarief toe te passen op de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van particuliere woningen, huisvesting en openbare en andere gebouwen van algemeen belang. In februari meldde het kabinet dat deze optie ook voor Nederland werd onderzocht.

Vooralsnog kunnen particuliere houders van zonnepanelen de btw van 21 procent geheel of gedeeltelijk terugvragen door zich te registreren en aangifte te doen, omdat ze als een kleine ondernemer stroom tegen vergoeding aan het energiebedrijf leveren. Lang niet iedereen maakt gebruik van die optie.

Nu ligt er dus een concreet voorstel dat de btw op nul zet. Hierdoor drukt er straks geen omzettaks meer op de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen en is teruggaaf niet meer nodig. Dat scheelt particulieren en de Belastingdienst veel rompslomp.