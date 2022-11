Zoef zoef: de fatbikes flitsen voorbij in het Vondelpark

De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond meet de snelheden van fietsers in het Vondelpark met een speedgun. Beeld Jakob van Vliet

Ze flitsen voorbij in het Vondelpark, aan de lopende band. Zoef. Zoef. Twee jongens op fatbikes – het gegrom van de dikke banden doet vermoeden dat een terreinwagen nadert – rijden met dertig per uur richting stad. Het is niet hard genoeg voor de man achter hen, die ten minste vijf kilometer per uur harder gaat. Met een vlotte zwaai stuurt hij zijn eigen fatbike om de jongens heen, alsof tegenliggers slechts een theoretische mogelijkheid zijn.

Het is net half negen geweest, spitsuur in het park: honderden fietsers op weg naar school en kantoor. Grotendeels de stad in, maar toch ook best veel in westelijke richting. Een meter of vijf breed is het hier. Het is een park, dus auto’s zijn verboden. Stevig doortrappen kan hier best, zou je denken. Maar je hoeft er maar even te staan en je ziet dat hier echt héél erg snel wordt gefietst. Dat zie je, maar Teeja Arissen en Florrie de Pater van de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond kunnen het ook aflezen op het schermpje van de speedgun waarmee ze de snelheden officieel vastleggen.

Kluitje fietsers

“Weer een VanMoof-achtige,” zegt De Pater als een vrouw op een opgevoerde e-bike langs komt zetten, ten minste twee keer zo snel als het kluitje fietsers dat ze inhaalt bij een van de uitgangen van het park, ter hoogte van de Van Eeghenstraat. Zonder enige inspanning bereikt de vrouw een snelheid van dertig kilometer per uur. Haar benen bewegen wel, maar het is duidelijk dat ze halfhartig ronddraaien in het luchtledige. Trapondersteuning is een ruim begrip: is er één manier waarop je dit nog een fiets zou kunnen noemen?

De Pater en Arissen hebben inmiddels ervaring met het meten van de snelheden van fietsers. Namens de Fietsersbond hebben zij de afgelopen weken regelmatig op allerlei punten in de stad gestaan, de speedgun in de aanslag. Behalve in het Vondelpark stonden zij onder meer op de Oosterringdijk, op de Spaarndammerdijk ter hoogte van de Oostzaanstraat, op de Sarphatistraat en in de Tweede Hugo de Grootstraat. Op uiteenlopende tijdstippen werden de snelheden van fietsers oeverloos geregistreerd.

Harde cijfers

Het leverde interessante resultaten op, die voor het eerst objectief het beeld bevestigen dat de gemiddelde Amsterdamse verkeersdeelnemer het laatste jaar ongetwijfeld heeft gevormd: de snelheidsverschillen op de fietspaden zijn immens. Nu eens niet op gevoel, maar uitgedrukt in harde cijfers.

De elektrische fiets wordt al lang niet meer exclusief bereden door voortsukkelende senioren met matchende windjassen en praktische kapsels. Steeds meer is de e-bike een hip maar vooral voortrazend vervoermiddel geworden, dat bellend en toeterend medefietspadgebruikers opzij dringt.

Veertig per uur

De cijfers uit het onderzoek spreken boekdelen. Gemiddelde snelheid van fatbikes en ‘Vanmoof-achtigen’: dertig kilometer per uur. Normale e-bikes rijden gemiddeld 26 per uur, dezelfde snelheid die wordt bereikt door ondersteunde bakfietsen. Op plekken als het Vondelpark dus, maar ook op echt heel smalle fietspaden, zegt Arissen van de Fietsersbond. “Ook hier werden voor fatbikes en VanMoofs heel hoge snelheden gemeten. Een vrachtfiets met ondersteuning bereikte hier zelfs een snelheid van veertig kilometer per uur. Dat is onverantwoord.”

Ook deze ochtend in het Vondelpark hoef je geen verkeersdeskundige te zijn om te zien dat de snelheid van opgevoerde e-bikes een probleem is. Rond kwart voor negen, wanneer het juist een klein beetje rustiger lijkt te worden, schiet een meisje op een fatbike met hoge snelheid van helemaal links naar helemaal rechts, richting uitgang van het park. Het is een situatie die je soms wel eens ziet als inhalende auto’s op het laatste moment toch nog naar de afrit sturen. Het meisje giert de bocht door, helemaal aan de verkeerde kant van de uitgang, haar achterband glijdt bijna weg over de losliggende steentjes op deze plek. Als hier toevallig net iemand had gestaan, had een ongeval nooit kunnen worden voorkomen.