Zo ziet de inauguratie van Biden er straks uit

Geen uitzinnige mensenmassa, maar een uitgestorven Washington – op tienduizenden politiemensen en militairen na dan. De inauguratie van Joe Biden als president van de Verenigde Staten wordt anders dan die van zijn voorgangers. Zo zal de dag verlopen.

Alles draait om 35 woorden, vastgelegd in de grondwet: de presidentiële eed. Nadat Joseph Robinette Biden Jr. rond de klok van 12.00 uur (lokaal, 18.00 uur Nederlandse tijd) heeft gezworen dat hij de functie van Amerikaans president ‘plichtgetrouw zal uitvoeren’, is hij de 46ste president van de Verenigde Staten.

Die eed is zo’n beetje het enige wat overeen zal komen met de beëdiging van zijn voorgangers. Om te beginnen is er natuurlijk corona, wat de samenkomst van grote groepen mensen onmogelijk maakt. Het aantal doden in de VS passeerde dinsdag de 400.000.

Maar in het jaar dat werd beheerst door corona, is het eens níet het virus dat verantwoordelijk is voor de grootste traditiebreuk met eerdere inauguraties. Die twijfelachtige eer is namelijk weggelegd voor de dreiging van – in de woorden van onder meer Biden – ‘binnenlandse terroristen’: de groepen die ook het Capitool bestormden.

Duizenden reservisten

De gebeurtenissen van 6 januari liggen nog vers in het geheugen. Om herhaling te voorkomen telt Washington DC woensdag zo’n 25.000 reservisten – ruim 2,5 keer meer dan bij de inauguratie van Trump, vier jaar geleden.

Het team van Biden benadrukt dat de eedaflegging ‘gewoon’ zal plaatsvinden aan de westkant van het Capitool, zoals dat de laatste keren altijd het geval was. Althans, meestal: Lyndon B. Johnson, op dat moment vicepresident, werd in 1963 ingezworen in het vliegtuig. Dat gebeurde in alle haast, na de moord op president Kennedy. Ook langer geleden werden presidenten niet in of bij het Capitool ingezworen.

Na de eedaflegging volgt de speech. Biden zal een optimistische, helende toespraak houden, zegt zijn belangrijkste communicatie-adviseur, Kate Bedingfield. “Hij wil de bladzijde omslaan ten opzichte van de haat en verdeeldheid van de afgelopen vier jaar.” Het thema van de inauguratie luidt dan ook: America United.

Beeld Getty Images

Jarenlange ruzie

Dit alles zal Biden doen in afwezigheid van zijn voorganger Donald Trump, die geheel tegen de traditie in verstek laat gaan. Problematisch is dat niet. Biden wordt gewoon beëdigd als president, maar opmerkelijk is het wel. Slechts een paar keer eerder was een president niet aanwezig bij de inauguratie van diens opvolger.

Neem 1801. John Adams weigerde langs te komen bij de eedaflegging van Thomas Jefferson, die hem had verslagen in de presidentsrace. Saillant: de twee waren goede vrienden, maar wisselden daarna jarenlang geen woord.

Trump is er dus niet, maar het lijstje beroemdheden dat woensdag wél een rol heeft in de inauguratie is groot. Zo zingt Lady Gaga kort voor de eedafleggingen van Harris en Biden het volkslied en zijn er optredens van John Legend, Bruce Springsteen, Demi Lovato en Justin Timberlake. Tom Hanks presenteert de tv-show rond de inauguratie.

Boze Trump

Overigens is de aanwezigheid van al die sterren tegen het zere been van Trump, weet The Washington Post. Bij Trumps inauguratie waren de beroemdheden een stuk minder van zin om langs te komen. Naar verluidt zit dat de scheidend president dwars.

Ook opmerkelijk: Trumps vicepresident Mike Pence is woensdagochtend niet aanwezig bij het afscheid van de president – een bescheiden feest zonder het militair vertoon waarop hij had gehoopt – maar gaat wel naar de inauguratie van Biden.

Terug naar diezelfde inauguratie. De traditionele apotheose, de rit van het Capitool naar het Witte Huis, kan dit jaar vanwege corona niet doorgaan. Vandaar dat er een ‘virtuele parade’ zal plaatsvinden, met deelnemers vanuit heel de VS. Het evenement zal ‘Amerika’s helden, geschiedenis en veerkracht vieren’. Geheel in stijl met het thema.