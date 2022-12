Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Sofyan Amrabat

Natuurlijk is Luis Enrique ontslagen na die mislukte penaltyreeks. Het amateurisme ervan was hemeltergend, wat begon met het inbrengen van Sarabia twee minuten voor het einde van de wedstrijd tegen Marokko. Hij had zestien penalty’s achter elkaar niet gemist en schoot de zeventiende op de paal. Zo zal Sarabia worden herinnerd: een voetballer die in twee minuten voetbal twee keer op de paal schoot. Achteraf gezien had Luis Enrique Sarabia nooit speciaal voor de penalty moeten inbrengen. Wie kan er zo’n druk aan? De andere Spanjaarden namen hem ook zo hemeltergend slecht dat ik op de bank hevige wegwerpgebaren zat te maken. Wat een verschil met de professionele Marokkanen, van wie Hakimi er als laatste een panenka durfde uit te gooien.

Het beste moment van Luis Enrique kwam na afloop, toen hij zich afvroeg waar ‘die nummer 8’ van Marokko vandaan kwam. Azzedine Ounahi (22) speelde dit seizoen veertien wedstrijden voor Angers, waarvan dertien keer in de basis. Hij is volgens ‘Transfermarkt’ 3,5 miljoen euro waard. Lille bood 7m in juli. Zijn solo kort voor tijd besloten met een steekbal op de spits moet de transferwaarde hebben verdrievoudigd. Niet voor niets schreef L’Equipe gisteren dat na Spanje-Marokko de hele wereld Ounahi kent. Hakimi-Ounahi-Ziyech is in de hemel de gedroomde rechterkant.

En dan hadden de Marokkanen ook nog eens de beschikking over Sofyan Amrabat uit Huizen, ooit spelend voor Zuidvogels, samen met mijn fysio Julén. Die stuurde me een filmpje over broer Nordin. De interviewer vroeg op het pleintje aan de 11-jarige Sofyan wat Nordin, 9 jaar ouder, spelend voor VVV, nog aan zijn spel kon verbeteren.

“Meer overzicht. Soms gaat hij te veel voor eigen succes,” zei het jochie. Hij is niet veranderd.

Sofyan Amrabat. Beeld Stanley Gontha/Pro Shots

Een 7 voor Kyle Walker

3-5-2 of 4-3-3 is de vraag. In een 4-3-3 speelt Engeland ‘in zijn kracht’, 3-5-2 is een methode om Mbappé in toom te houden, met Trippier als de vleugelback en Walker als de Timber van de laatste drie. Het is de eeuwige vraag die Van Gaal allang heeft beantwoord en die nu Southgate uit zijn slaap houdt. Gaat hij zichzelf aanvallend zwakker maken om beter te kunnen verdedigen, of blijft hij uitgaan van het systeem dat hem in dit toernooi zo ver heeft gebracht?

Als ze spelen volgens de ‘Hollandse School’ geven ze Mbappé ruim baan om Walker te testen na zijn kruisbandoperatie. Mbappé schoot tot nu toe 5,3 keer op doel. Wil Engeland dat risico lopen? Fijne avond.

Kyle Walker. Beeld REUTERS

Een 9 voor Yassine Bounou

Hierbij mijn toernooi-elftal tot en met de achtste finales.

Doel: Bounou

Achter: Hakimi, Marquinhos, Aké, Hernández

Midden: Bellingham, Amrabat

Tien: Griezmann

Voor: Saka, Ramos, Mbappé.

Coach: Fernando Santos