Zo wordt het afscheid van Peter R. de Vries georganiseerd

Vrijdagmiddag vlogen twee vliegtuigjes boven Amsterdam met daarachter een afscheidsgroet. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Wie organiseert de uitvaart van Peter R. De vries?

Meerdere partijen werken samen om het afscheid van Peter R. De Vries, dat op woensdag voor iedereen toegankelijk is en donderdag alleen voor genodigden, te organiseren. Team Bijzondere Uitvaarten van uitvaartonderneming Monuta is betrokken, net als de Gemeente Amsterdam, RTL, Koninklijk Theater Carré, de politie en de GGD. “We hebben samen een projectgroep gevormd waar we met vijftig tot zestig man sinds vrijdag bezig zijn met de organisatie,” zegt Hans Bleijerveld, directeur van Team Bijzondere Uitvaarten.

Waar moet allemaal aan gedacht worden?

“Aan heel veel dingen,” zegt de woordvoerder van burgemeester Halsema. “We willen voldoen aan de wensen van de familie en tegelijkertijd wil je dat het allemaal ordelijk verloopt. Er wordt woensdag buiten een rij gevormd. We willen het publiek de ruimte geven om waardig en respectvol afscheid te nemen en er ook voor zorgen dat alles rondom de openbare orde en de veiligheid goed wordt georganiseerd. We verwachten lange rijen. Behalve publiek, is er ook veel pers die we goed willen begeleiden.”

Bleijerveld benadrukt dat wat de familie graag wil, centraal blijft staan bij de organisatie. “Het was een wens van meneer De Vries om veel mensen afscheid van hem te laten nemen en dat willen we zo goed mogelijk doen. We waken ervoor dat zijn wens en die van familie verdrinken in de massaliteit van het organiseren.

“We kijken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat een grote groep mensen met aandacht begeleid wordt, tegelijkertijd de veiligheid niet in het geding komt én dat er toch een intieme sfeer is bij de chapelle ardente, de plek bij de baar.”

Hoe doen jullie dat, sfeer en intimiteit bewaren bij zo’n grote uitvaart?

Iedereen die Carré binnenstapt, wordt meegenomen op het levenspad van Peter R. de Vries door middel van foto’s en muziek. Er staan mensen van de uitvaartorganisatie die mensen begroeten. “Persoonlijke aandacht is belangrijk,” zegt Bleijerveld. “De wachtrij stopt ver van de baar, zodat mensen intiem en waardig afscheid kunnen nemen. Daarna lopen ze weer langs zijn foto’s naar de uitgang, waar ook mensen van ons staan voor wie wil napraten.”

Burgemeester Eberhard van der Laan, Jos Brink, André Hazes, allemaal kregen ze een groot publiekelijk afscheid. Zijn er gelijkenissen?

Ongetwijfeld, maar de directeur van Team Bijzondere Uitvaarten vindt het belangrijk om elke keer opnieuw te beginnen met een plan. “Je kunt nooit zeggen: de vorige keer hebben we het zo gedaan, dus doen we het nu ook zo. Het is áltijd maatwerk. Of het nu een bekende Nederlander is of niet. We beginnen altijd met een gesprek met de familie en aan de hand daarvan gaan we verder.”

Er gebeurt heel veel in een relatief korte tijd. Is er ook nog ruimte om het verdriet te verwerken?

“Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor dat deel, voel ik me dat wel,” zegt de directeur. “Een goed afscheid helpt nabestaanden verder in hun rouwproces. Het geeft kracht en steun. Het verdriet wordt niet minder, maar het afscheid kan er wel een onderdeel van zijn.”

Voor John Mulder, CEO van Mojo en de man die in 2004 de uitvaart van André Hazes voor 50.000 man in de Arena organiseerde, ziet dat anders.

“Ik was erbij toen Hazes overleed en bracht zijn vrouw Rachel daarna naar huis. Toen zijn we begonnen met plannen maken. We wisten toen al: als we dit organiseren, dan is er geen tijd voor verdriet. We parkeerden eigenlijk ons verdriet om iets groots op te zetten. André overleed donderdag en maandag was het afscheid al. Er kwam een lawine aan toestanden op ons af. Ik heb in mijn leven nooit zo weinig geslapen als toen. Het was zwaar, maar we wisten waarvoor we het deden: iedereen die van André hield, kon afscheid van hem nemen. Dat is het waard.”

Duizenden fans verzamelden zich in 2004 bij de Arena in Amsterdam voor de herdenkingsceremonie voor André Hazes. Beeld ANP

Wat was het zwaarste?

“De tijd,” zegt Mulder. “Je moet constant, twintig uur per dag beslissingen nemen. Daar heb ik ook van geleerd: vertrouw op je onderbuikgevoel. Ik heb bedacht hoe we het stadion in zouden komen en hoe we daar zouden rondlopen. Normaal zou je dat overleggen, maar er was geen tijd voor discussie. We moesten het gewoon doen.”

Hoeveel kost zo’n grote publieke uitvaart?

“Het rare is: we hebben er op dat moment niet over nagedacht. We wisten dat er kosten bij kwamen kijken, maar niet hoeveel,” zegt Mulder. “We kregen ook veel. Het stadion rekende geen huur, we hoefden niets voor security te betalen en niets voor licht en geluid. Maar je hebt natuurlijk wel kosten. Zoals die van catering van personeel bijvoorbeeld. Uiteindelijk hebben we zo’n 300.000 tot 400.000 duizend euro betaald.” Over de uitvaart van De Vries kan nog niets gezegd worden wat betreft de uitgaven. Bleijerveld: “We zijn nog niet klaar en dat is privé. Maar je mag aannemen dat we niet over gewone uitvaartkosten praten.”

Kan iedereen beroep doen op de gemeente om te helpen bij een uitvaart, die (deels) in de openbare ruimte plaatsvindt?

“Je kan altijd in overleg met de gemeente over wat er mogelijk is,” zegt de woordvoerder van Halsema. “Als de familie het fijn vindt dat veel mensen afscheid kunnen nemen, dan zijn we altijd bereid om te helpen in de openbare ruimte. In het geval van bijzondere rouwstoeten bijvoorbeeld; iedereen kan altijd vragen aan de gemeente wat mogelijk is, binnen het redelijke.”

Het afscheid van Peter R. de Vries vindt woensdag 21 juli plaats in Koninklijk Theater Carré. Iedereen kan daar terecht tussen 11.00 en 20.00 uur voor een persoonlijk vaarwel. Belangstellenden moeten volgens de gemeente rekening houden met ‘een flinke wachttijd’ en kunnen de locatie alleen bereiken via de Sarphatistraat. Vanaf daar loopt de wachtrij langs de Amstel. Houd ook de Twitteraccount van de gemeente in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.