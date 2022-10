Zo groeide ADE uit tot de grootste danceconferentie ter wereld

Podcast Amsterdam wereldstad gaat deze week over de nachtcultuur. Met het Amsterdam Dance Event (ADE) voor de deur bespreekt presentator Lorianne van Gelder hoe het Amsterdamse nachtleven ervoor staat. Ook duikt ze samen met haar gasten, journalist Jari Goedegebuure en dancepionier Anna Knaup, in de ontstaansgeschiedenis van het event.

Knaup stond eind jaren negentig aan de wieg van ADE. Als manager dance van Conamus, de voorloper van muziekpromotor Buma Cultuur, was het haar taak om Nederlandse dancemuziek in het buitenland onder de aandacht te brengen. ADE, toen nog een kleinschalige beurs over dancemuziek, was een middel om dat te doen, maar dan moest het wel anders.

Propper voor de muziek

De stands verdwenen en het avondprogramma werd toegevoegd. Gewapend met een lading flyers vloog Knaup vervolgens de wereld over om ADE te promoten binnen de muziekindustrie. “Eigenlijk was ik gewoon aan het proppen, maar dan voor de muziek.”

Knaup vertrok na drie jaar bij Conamus, maar is nog steeds actief binnen de danceindustrie. Met haar agency vertegenwoordigt ze onder anderen de dj’s Afrojack, Kriss Kross Amsterdam en Hardwell. Eerder dit jaar ontving ze een Gouden Harp voor haar verdiensten. Hoe beleeft zij ADE nu? Wat betekent het event voor de stad? En wat gebeurt er op dit moment allemaal in de undergroundscene? Je hoort het allemaal in de nieuwste aflevering van Amsterdam wereldstad.

