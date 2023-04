Zit er eindelijk vaart achter het herstel van de kademuren in Amsterdam? ‘Met deze machine boren ze in Japan door rotsen’

Herstel van de verwaarloosde kademuren in Amsterdam is een heidens karwei dat decennia dreigt te duren. Vernieuwende methoden moeten voor snelheid zorgen en de overlast verminderen.

De getallen zijn duizelingwekkend: 215 kilometer kademuur en ruim 850 bruggen. Een groot deel daarvan bleek slecht, een beetje slecht of dramatisch slecht. Dat Amsterdam de afgelopen jaren in zijn maag zat met de staat van de kades en bruggen is nog zacht uitgedrukt.

Want op de spaarzame plekken waar de mouwen werden opgestroopt en er een begin gemaakt werd met het herstel, vorderde dat heel, héél langzaam: kademuren kunnen in dat geval zomaar een jaar het toneel vormen van werkzaamheden, afsluitingen en een enorme bak herrie.

Meer tempo

In samenspraak met het bedrijfsleven werd besloten om nieuwe manieren te ontwikkelen om een beetje meer tempo te brengen in het proces. De aanpak moest een snellere doorlooptijd krijgen, in combinatie met minder hinder en lagere kosten. “De markt moet ons helpen,” zegt Martin van den Berg, namens de gemeente projectmanager van het Innovatiepartnerschap Kademuren.

Bouwbedrijven en ingenieursbureaus zijn met de gemeente aan de slag gegaan met drie innovatieve concepten die veel minder impact hebben op de omgeving, zegt Van den Berg. “Ze zorgen voor een nieuwe kijk op de vervanging van de oude kademuren. Door deze aanpak zijn de werkzaamheden efficiënter en sneller. De Amsterdammers zullen veel minder overlast ervaren van het werk, verwachten we.”

Japanse machine

De nieuwe methode die het meest in het oog springt, is die van de combinatie G-Kracht: daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een machine die in Japan weliswaar zijn sporen heeft verdiend, maar die in Nederland nu voor het eerst wordt ingezet bij het herstel van verwaarloosde kademuren.

Met behulp van die machine worden buispalen van veertien of twintig meter dwars door de oude kademuren heen geschroefd, zegt Matthias Mast van G-Kracht. Hij wijst naar buiten. De afgelopen maanden zijn er op het Singel, ter hoogte van de Dam, tests uitgevoerd met die methode. “Dat verliep heel voorspoedig. Binnen een half jaar hebben we een rak van 200 meter van nieuwe palen voorzien. Deze machine wordt in Japan onder meer gebruikt om door rotsen heen te boren.”

Het grote voordeel van deze, maar ook van de andere twee innovatieve methoden, is dat de werkzaamheden minder ruimte in beslag nemen. “Wij komen eigenlijk helemaal niet meer achter de oude kademuur, waardoor verkeer gewoon kan doorrijden. En het werk wordt grotendeels trillings- en geluidsarm uitgevoerd. Op dit moment worden er kleine buispalen aangebracht en wordt de kademuur verder afgewerkt. Naar verwachting wordt het project in juli afgerond.”

Waarom het instorten van de Grimburgwal een zegen was voor Amsterdam Er zijn grote zorgen over de slechte staat van veel bruggen en kades in Amsterdam. Staat Amsterdam op instorten? Kunnen we nog veilig langs de grachten fietsen? En hoe ontstaat een zinkgat? Je hoort het in Amsterdam wereldstad. Ook te beluisteren via je favoriete podcastapp.

Krachtpatser

Een andere methode is ontwikkeld door een aantal bedrijven die zich Kade 2.020 hebben genoemd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een pontonconstructie die luistert naar de veelzeggende naam ‘Krachtpatser’. Deze constructie bestaat uit twee stalen bakken van elk zeven meter lang, met een hefconstructie van vijf meter er middenin, die noodzakelijk is om een voorgebouwd betonnen element te plaatsen, zegt Jack Dekker van Kade 2.020.

Die elementen met een schuin aflopende vloer zijn in de grond bevestigd met stalen buispalen, zegt Dekker. “We hebben inmiddels de nodige ervaring omdat we op de Lijnbaansgracht een project in uitvoering hebben. Tijdens de bouwfase worden palen voor de bestaande kademuur aangebracht. Ze werken als steunconstructie terwijl het voorste deel van de bestaande metselwerkwand wordt afgezaagd met draadzagen. De grond achter de kademuur wordt hierbij nagenoeg ongemoeid gelaten, zodat de weg in gebruik kan blijven.”

Koningsgracht

De derde methode wordt op dit moment gebruikt bij de werkzaamheden op de Brouwersgracht. Het innovatieve zit ’m erin dat er een soort treintje langs de kademuur rijdt, dat per week uiteindelijk vijf meter muur herstelt. Er wordt wel gewerkt tussen de gevels en de kademuur, maar er is veel minder ruimte nodig dan bij het reguliere kademuurherstel: de ruimte die normaal gesproken bestemd is voor parkeren is voldoende. Het werk kan ook sneller worden verricht en gaat gepaard met minder geweld, zegt Ralf Keijser van de bedrijven die samenwerken onder de naam Koningsgracht.

Het is volgens hem simpel om de positie te veranderen van de palen die de kademuur ondersteunen. “Dat is van groot belang voor het behoud van bomen: daar kan je met deze methode omheen werken.”

Volgens projectmanager Van den Berg van de gemeente was er nog een wereld te winnen rondom een snelle en efficiënte aanpak van de problemen met kademuren. “Maar we zijn inmiddels veel verder en hebben al enorm veel meer kennis opgedaan over vernieuwende technieken in een complexe omgeving als de Amsterdamse binnenstad. Dat is van groot belang, want we zullen de komende jaren echt snelheid moeten maken.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.