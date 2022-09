Zinkgaten en te weinig geld: herstel kades verder in de knel

Zinkgat op de Lijnbaansgracht. Beeld Jennifer Gijrath

Hoe extreem kwetsbaar de kades in Amsterdam zijn, is de afgelopen dagen opnieuw duidelijk geworden. Onderzoek naar de technische staat van kademuren, waar duikers uiterst voorzichtig te werk gingen, leverde naderhand zinkgaten op in het wegdek. De kades blijken zó slecht onderhouden dat soms een aanraking de boel al aan het wankelen brengt.

Dat was het beste zichtbaar op de Lijnbaansgracht, waar vorige week op de rijbaan een zinkgat ontstond een dag nadat duikers onderzoek hadden gedaan. Naar nu blijkt, ontbreekt daar een ondergronds scherm dat voorkomt dat grond gaat schuiven, aldus verkeerswethouder Melanie van der Horst. “Het duikonderzoek heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat het kwetsbare evenwicht is verstoord en er zand onder het wegdek heeft kunnen wegspoelen in de richting van de gracht.” Het protocol voor dergelijk onderzoek is inmiddels aangepast.

Ook elders in de stad zijn zinkgaten gemeld. Dinsdag ontstond een zinkgat op de Leidsegracht tussen de Prinsengracht en de Raamdwarsstraat. Opvallend genoeg is ook dit zinkgat het gevolg van voorbereidend onderzoek voor de vernieuwing van de kade. Hier bleek een houten funderingsvloer te ontbreken. Mede daardoor stortte de kademuur na het boren in.

Enkele weken eerder was ook al een zinkgat ontstaan op de Lijnbaansgracht ter hoogte van de Elandsgracht. Ook dit gat is afgezet met hekken. Vanaf half oktober wordt hier de kademuur hersteld. Het is zeer aannemelijk dat onderzoek hier een kettingreactie in werking heeft gezet. In de kademuur is te zien dat er recent in de muur is geboord. Ook zijn er bakstenen weggehaald.

Sneller en goedkoper

Dat het slecht gesteld is met de bruggen en kades in Amsterdam, is al langer bekend. Niet voor niets maakte het nieuwe stadsbestuur 25 miljoen euro per jaar vrij om het achterstallige onderhoud van de bruggen en kades structureel aan te pakken. Nu blijkt dus dat juist dóór werkzaamheden ook weer instortingen plaatsvinden.

Ondertussen is het ook nog maar de zeer de vraag of er genoeg geld beschikbaar is voor de enorme hoeveelheid projecten die de stad wacht, zegt Van de Horst. Ze waarschuwt de gemeenteraad dat als er niet meer geld komt, het werk niet op dezelfde manier kan worden voortgezet. Dat betekent volgens de wethouder dat het ‘vernieuwingstempo waar we nu op zitten, voorlopig niet zal toenemen en mogelijk afneemt’. Ook kunnen dan projecten worden uitgesteld, waarmee de achterstalligheid toeneemt, aldus de wethouder.

Het werk van de duikers is een belangrijk onderdeel van het in kaart brengen van het probleem. Door onder meer dit onderzoek krijgt het projectteam een beter beeld van de werkelijke staat van de kades en de bruggen. Ook is het de bedoeling dat het onderzoek leidt tot inzicht in kades en bruggen die niet zo minutieus zijn onderzocht. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat het werk sneller en goedkoper kan worden afgerond.

Levensverlengende maatregelen

De gemeente loopt ook tegen stijgende projectkosten aan. Materiaal en energie worden duurder en er is een personeelsgebrek, waardoor werk langer kan gaan duren en er keuzes moeten worden gemaakt tussen verschillende projecten. Door dit alles vallen werkzaamheden duurder uit dan vooraf gepland en zitten omwonenden langer in de bouwoverlast.

De gemeente zet mede daarom in op ‘levensverlengende maatregelen’, waardoor bruggen en kades door relatief eenvoudige ingrepen nog even langer mee moeten kunnen en minder lang afgesloten zijn.

Wethouder Van der Horst geeft ook een waarschuwing af aan Amsterdammers: om seriematig en goedkoper te kunnen werken, zullen omwonenden moeten accepteren dat het werken in de openbare ruimte overlast geeft. De weg en het water volledig afsluiten hoort daarbij en er zullen keuzes moeten worden gemaakt over hoe er wordt omgegaan met bomen, woonboten en speciale eisen voor monumenten.

Van der Horst: “Wanneer we hier strak op sturen, geeft dat financiële ruimte, waardoor we uiteindelijk meer projecten binnen de begroting kunnen uitvoeren en meer Amsterdammers profijt hebben van de investeringen.”