Zeven jaar cel voor Soufiane O. wegens poging tot doodslag

Pizzazaak Anytime in Noord. Beeld Google Streetview

Het slachtoffer, R.M.D., in het criminele milieu bekend als ‘Ohra’, werd even voor 5 uur ’s nachts in zijn linkerzij geraakt en tweemaal in zijn been. De kogel in zijn bovenlijf, bij zijn wervelkolom, kon niet worden verwijderd.

O. en het slachtoffer maakten deel uit van een grote groep mannen en vrouwen die waren uitgegaan, onder meer in het vipgedeelte van club Escape aan het Rembrandtplein.

Uiteindelijk ging de groep in wisselende samenstellingen naar de pizzeria in Noord, die 24 uur per dag geopend is. Daar maakte ‘Ohra’ een opmerking die O. kennelijk als beledigend ervoer, waarna die zijn vuurwapen trok en van heel dichtbij vier keer schoot.

Aangifte

Het slachtoffer wilde in eerste instantie niets zeggen over de dader, omdat ‘het al geregeld werd’. Later deed hij alsnog aangifte. In een afgeluisterd gesprek legde hij zijn vriendin uit waarom: “Als ik geen aangifte doe, kan ik geen geld krijgen. Ik wil afgekeurd worden toch? Kunnen we lekker in het buitenland leven. Elke maand wordt doekoe gestort. Lachen.”

In een verhoor vertelde hij eerst dat de schutter ‘een kleine kut-Marokkaan is met een tyfuskop van ongeveer 1.50, 1.60 meter’. Later wees hij Soufiane O. aan op een foto. Hij kende hem ‘al twee jaar’. O. was tijdens hun ruzie ‘meteen’ gaan schieten.

Nadien wilde het slachtoffer zijn verklaring weer intrekken, maar de rechtbank legt dat verzoek terzijde.

In een afgeluisterd gesprek vroeg hij zich al af waarom O., ‘zijn mattie’, op hem zou schieten. “Ik weet het niet man. Ik heb geen schulden uitstaan, bij niemand. Ik weet niet waarom hij dat deed. Hij was opgefokt, de hele avond al.”

Een belangrijke getuige bevestigt het beeld dat O. schoot.

De rechtbank acht poging tot doodslag bewezen en veroordeelt O. tot de tegen hem geëiste straf.

Fors strafblad

Soufiane O. bouwde sinds zijn tienerjaren al een fors strafblad op en behoorde tot een groep beruchte, vooral jonge criminelen uit de Diamantbuurt. Eerder werd hij bijvoorbeeld veroordeeld voor het beschieten van de woning van misdaadblogger Martin Kok, die later werd geliquideerd. Hij zat in de Top 600 van gewelddadige criminelen.

Hij wil niet meewerken aan psychologisch onderzoek, maar een psychiater en psycholoog ‘vermoeden’ een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

De rechtbank heeft ‘grote zorgen’ over ‘het heftige en excessieve geweld’ in deze zaak, maar ook ‘het steeds erger worden van het door O. gepleegde geweld’ in combinatie met het vermoeden van de stoornis.

“De maatschappij dient beveiligd te worden tegen het gewelddadige gedrag van de verdachte.”