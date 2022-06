Zes vragen over seksueel geweld in de trein: ‘Als je in acuut gevaar bent, kun je aan de noodrem trekken’

Jan de Jonge, bestuurslid van spoorvakbond VVMC: “De conducteur is er ook om de veiligheid te garanderen. In een trein zonder conducteur wordt het wel heel lastig om hulp te vragen.” Beeld ANP

1. Hoe vaak gebeurt aanranding in de trein?

De NS ontving 300 meldingen over onenigheid tussen of het lastigvallen van reizigers in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juli 2021 via het noodnummer 06-13181318. Meldingen van seksueel geweld, zoals aanranding of openlijk masturberen, worden niet uitgesplitst.

De NS deelt geen gegevens over het totale aantal incidenten die binnenkomen via de meldkamer, maar dit ligt vermoedelijk veel hoger. Slechts één op de tien meldingen werd in 2020 via het noodnummer gedaan, blijkt uit het jaarverslag van de NS.

In 2021 werd in de regio Amsterdam 230 keer aangifte gedaan van aanranding, maar hoe vaak dat in een trein was is niet bekend. “Het maakt voor ons niet uit of dit in de trein of op een voetbalveld gebeurt, het gaat ons vooral om het strafbare feit,” zegt een woordvoerder van de politie.

Daarbij komt dat veel slachtoffers geen aangifte doen van aanranding of het melden bij de NS. “Van de 100 tot 150 slachtoffers die ik heb gesproken, heeft niemand een officiële melding gedaan. Sommigen hebben wel conducteur of servicepersoneel aangesproken, maar werden ontmoedigd door de reactie op hun verhaal. Anderen dachten dat het geen zin had, of wisten niet dat – of waar – ze dit konden melden,” zegt Emma de Miranda van platform Say No More, dat strijdt tegen seksuele intimidatie in het ov.

2. Waar kun je terecht als je te maken krijgt met aanranding?

Slachtoffers komen in de eerste plaats terecht bij de NS zelf. Door een conducteur aan te spreken, of door een SMS of WhatsAppbericht te sturen naar het noodnummer 06-13181318, dat sinds mei 2020 bestaat. Je kan het nummer ook bereiken via de app van NS.

“Als je naar het nummer appt kom je rechtsreeks in contact met een medewerker van de NS die werkt bij de meldkamer,” vertelt een woordvoerder van de NS. “Dat is 24/7 bemand door collega’s. Zij hebben korte lijntjes met politie en collega’s met station of op de trein en kijken wat nodig is.”

“Soms wordt de conducteur gestuurd. Als de politie komt, of medewerkers van Service & Veiligheid (het veiligheidsteam van de NS, red.), stappen zij meestal bij de eerstvolgende halte in de trein.” Hoe snel iemand ter plaatse is, is dan afhankelijk van het volgende station.

Voel je je erg bedreigd, bel dan vooral 112. “De politie reageert altijd op dit soort meldingen,” zegt een woordvoerder.

3. Wat doet een conducteur?

Elke trein heeft in principe een hoofdconducteur. Op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt na 22.00 uur ’s avonds met twee conducteurs gewerkt. Die maakt servicerondes, waarbij de reizigers worden begroet en vragen kunnen stellen, en doet kaartcontroles.

“De conducteur is er als gastheer, maar ook om de veiligheid te garanderen,” vertelt Jan de Jonge, die al sinds 1998 als conducteur werkt en bestuurslid is van spoorvakbond VVMC. “We proberen zo veel mogelijk zichtbaar te zijn.” Toch kan het geregeld voorkomen dat de conducteur een flinke tijd niet langskomt, zoals toen een vrouw 40 minuten werd aangerand in de trein van Amsterdam naar Alkmaar, hoewel er twee conducteurs aanwezig waren. Dat kan gebeuren omdat zij even uitrusten, of net aan de andere kant van de trein zijn. De Jonge. “Laatst zat ik op een lange, volle dubbeldekker van Maastricht naar Den Bosch en duurde het anderhalf uur tot ik klaar was met de controleronde.”

4. Rijdt er altijd een conducteur mee?

Over het algemeen wel. Maar niet altijd. De NS, die in 2020 aankondigde grote bezuinigingen door te gaan voeren, heeft last van een tekort aan personeel. Mede daardoor kunnen diensten niet altijd worden gevuld. Er komen bij de VVMC veel klachten binnen over de werkdruk bij de NS.

“Helaas komt het tegenwoordig wel vaker voor dat een machinist wordt gevraagd alleen te rijden,” zegt De Jonge. “Gisteren sprak ik nog een machinist die dat wekelijks werd gevraagd. Alles hangt dan van hem af. Als er incidenten zijn in de trein, staat hij er alleen voor.”

Volgens De Jonge is veiligheid topprioriteit voor zijn beroepsgroep en doet een langzamer rondje in eerste instantie niet af aan de sociale veiligheid. “Maar in een trein zonder conducteur, wordt het wel heel lastig om hulp te vragen. In die zin heeft het wel gevolgen.”

Een woordvoerder van de NS weerspreekt dit echter en zegt in een reactie dat treinen altijd met conducteur moeten rijden. “Het gebeurt zeer incidenteel dat een trein met alleen een machinist rijdt. Als er geen conducteur is, valt de trein uit.”

5. Wat doet de NS nog meer voor de veiligheid?

In bijna elke wagon hangen camera’s, maar afhankelijk van het treinmodel kan de conducteur hier niet altijd live bij meekijken. Wel kan de politie de beelden gebruiken om daders achteraf op te sporen in combinatie met in- en uitcheckgegevens.

Er is geen noodknop, maar, zegt De Jonge: “Als je echt in acuut gevaar bent kun je aan de noodrem trekken, dan moet er altijd iemand komen. Het is geen ideale oplossing, maar het zou kunnen.”

De conducteur is niet de enige die de boel in de gaten houdt. Ook speciale veiligheidsteams van de NS komen steekproefsgewijs langs. Op trajecten waar veel meldingen van overlast of geweldsincidenten zijn, zet de NS deze teams of extra conducteurs soms vaker in. Veelplegers die betrokken zijn bij meerdere incidenten kunnen een traject- of stationsverbod krijgen.

De Miranda van Say No More pleit voor een grotere rol voor personeel in de trein. “Het zou enorm helpen als een conducteur of ander personeel constant langsloopt en omroept dat er een rondje wordt gemaakt.”

6. Wat kunnen medereizigers doen?

Allereerst, moeten omstanders en daders worden aangesproken op hun gedrag, zegt De Miranda. “We horen vaak dat omstanders niet goed wisten wat ze moesten doen en daarom niks deden. Ook moeten daders gewoon weten dat ze hun handen thuis houden.” Ze pleit voor informatiecampagnes, bijvoorbeeld met posters op het station.

“Slachtoffers kunnen zelf hulp vragen van omstanders. Maar het gebeurt geregeld dat ze zich te bedreigd voelen en niets doen op het moment dat het gebeurt,” zegt een woordvoerder van Centrum Seksueel Geweld, waar slachtoffers zich kunnen melden voor hulp. “Ongeveer zeventig procent van de mensen die dit overkomt, verstijft. We horen vaak dat mensen het zichzelf kwalijk nemen dat ze niks hebben gedaan.”