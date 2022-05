‘Zes landen maakten onderling stemafspraken voor het Songfestival’

Kalush Orchestra uit Oekraïne viert hun overwinning. Beeld AFP

De Vlaamse omroep VRT zegt eveneens ‘uit goede bron’ te hebben vernomen dat de vakjury’s hadden afgesproken elkaar punten te geven. Zaterdag, tijdens de finale van het muzikale festijn, meldde de organisatie dat er onregelmatigheden waren ontdekt bij de uitslagen van zes landenjury’s. De resultaten van die landen zijn daarom vervangen door een alternatieve uitslag, gebaseerd op landen met vergelijkbaar stemgedrag.

De European Broadcasting Union (EBU), die het festival organiseert, heeft niet bekendgemaakt om welke landen het gaat. Ook is nog niet officieel naar buiten gebracht wat er precies verdacht was aan de uitslagen. Vlaming Jean Philip De Tender, directeur media bij de EBU, geeft nu wel meer tekst en uitleg aan Het Laatste Nieuws.

“Op basis van onze data lijkt het erop dat de jury’s van bepaalde landen onderling stemafspraken hebben gemaakt,” zegt De Tender. “Dat is wel vaker zo, maar het is de eerste keer – sinds de halve finales werden ingevoerd in 2004 – dat het op zo’n grote schaal gebeurt.” Dat er is ingegrepen, vindt de directeur vanzelfsprekend. “Winnen mag dan wel een zaak van staatsbelang zijn voor sommige landen, de integriteit van het songfestival staat voorop.”

Zes landen

Om welke landen het gaat, wil De Tender niet kwijt, maar verschillende internationale media – waaronder de al eerder genoemde VRT en ook de Irish Times – melden dat de punten van Azerbeidzjan, Georgië, Montenegro, Polen, Roemenië en San Marino zijn veranderd. Zij gaven uiteindelijk alle zes hun douze points aan Zweden.

Het lukte tijdens de uitzending zaterdag niet om contact te leggen met de puntenuitdelers van Azerbeidzjan en Roemenië vanwege ‘technische problemen’. Achter de schermen is intussen te horen dat de landen weigerden de punten op te noemen, omdat de EBU hun punten had aangepast na de ontdekking van het vermeende gesjoemel.

Roemenië zegt verbaasd te zijn dat hun presentator niet in beeld kwam. “Die stond klaar en had ook tijdens de repetitie al meegedaan”, zegt de publieke omroep van het land in een reactie. De Roemeense vakjury was voornemens Moldavië het maximale puntenaantal toe te kennen. Ook de publieke omroep van Georgië heeft de EBU inmiddels om opheldering gevraagd en heeft een notarieel document opgestuurd waarin staat dat de vakjury van het land twaalf punten heeft gegeven aan Oekraïne.

De Tender is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.