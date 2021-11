Zero tolerance voor dubbelparkeerders in Javastraat

Drukte in de Javastraat. Beeld Floris Lok

De tijd van waarschuwen is voorbij, zegt stadsdeelbestuurder Rick Vermin: er zullen bonnen worden uitgeschreven. “Minder waarschuwen, meer sancties. Bezoekers en bewoners vinden de Javastraat te druk en te onveilig om doorheen te fietsen en voor voetgangers is het lastig om over te steken. Daar moet een einde aan komen.”

Vanaf december worden de laad- en lostijden voor leveranciers ingeperkt en zal er strenger gecontroleerd worden op stilstaan op straat en op dubbel- en foutparkeren. Wie de Javastraat ook maar een beetje kent, weet dat precies dat het probleem is: in de straat is het grote delen van de dag slalommen om dubbel geparkeerde auto’s. Vermin: “Dubbel parkeren is de norm geworden, dit is een gedragsprobleem.”

Meer handhavers

Oost zet de beschikbare handhavers daarom specifiek in op de Javastraat, zegt Vermin. “Ongeveer 15 procent van de capaciteit voor het hele stadsdeel gaat straks naar de Javastraat en een deel van de Dappermarkt. Dat is aanmerkelijk meer dan voorheen.”

Volgens Vermin is het aantal klachten over de veiligheid van de straat zorgwekkend. “Deze eerste maatregelen moeten ervoor zorgen dat de Javastraat voor alle bezoekers snel weer een fijne en leefbare straat wordt. Het effect van de maatregelen wordt in 2022 opnieuw geëvalueerd en indien nodig worden er dan aanvullende maatregelen genomen. Dat zou bijvoorbeeld de invoering van eenrichtingsverkeer kunnen zijn. We zijn dat aan het onderzoeken. Dit heeft veel voeten in aarde, want veel vrachtwagens kunnen bijvoorbeeld niet onder het spoor door.”

Eenrichtingsverkeer

Vanaf december kan het bevoorraden van de winkels alleen nog in de ochtend. Idee is dat er daardoor in de middag meer parkeerplekken beschikbaar komen voor bezoekers. Van zeven tot twaalf uur ’s ochtends kunnen de winkeliers in de Javastraat tussen het Javaplein en de Celebesstraat hun winkel bevoorraden. De laad- en losplekken in de Celebesstraat voor de Albert Heijn kunnen van zeven uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags worden gebruikt. Buiten deze tijden doen de laad- en losplekken dienst als betaalde parkeerplekken.