Ze zijn rood, van rubber, lomp én binnen kwartier uitverkocht: ‘Dit ziet er toch niet uit?’

Fotomodel Sarah Snyder op haar Big Red Boot van MSCHF. Beeld Garret Bruce

Donderdag, 17.00 uur Nederlandse tijd, ging de Big Red Boot in de verkoop. In nog geen vijftien minuten waren alle exemplaren van de veelbesproken laarzen verkocht.

Nog voor de schoenen in de verkoop gingen, waren ze al onderwerp van gesprek op sociale media. ‘Iedereen is het nu al zat om deze schoenen te zien. En dan zijn ze nog niet eens uit,’ schrijft iemand op de Instagrampagina van MSCHF. ”Dit ziet er toch niet uit? Ik ben toch geen Mario of Astro Boy,” zegt sneakerkoning Woei Tjin uit Rotterdam. Hij is niet enige die de schoenen associeert met bekende cartoons. Het grote publiek lijkt niet te spreken over de grote rode laarzen.

Lee Stuart, brand director van het Amsterdamse streetwearmerk Patta, nuanceert de zaak. “Begrijp mij niet verkeerd. Ik vind ze ook lelijk. Maar daar gaat het nu niet om. Ik vind het tof dat mensen er super heftig op reageren. Je vindt het mooi of niet. Tegelijkertijd vind ik het heel leuk dat fans van cartoons zoals Astro Boy nu iets tastbaars hebben.”

Praktisch

Aan een handjevol influencers en journalisten de taak om het publiek te overtuigen van de bizarre schoen. In zes dagen werden foto's en filmpjes gedeeld van influencers die trots over straat paraderen met hun nieuwe aanwinst. Uittrekken van de rubberen laarzen is overigens wel een dingetje. Daar moeten twee mensen aan te pas komen, is op video’s te zien. “Dat is toch helemaal niet praktisch?” vraagt modejournalist Renee Prenger zich hardop af. Dat doet dus direct de vraag rijzen: are these boots made for walking?

Als we de influencers en journalisten mogen geloven: ja! “Ik weet niet wat ze met de zool hebben gedaan, maar het is best comfortabel als je er op loopt,” zegt de Amerikaanse YouTuber Steve Natto tegen nieuwswebsite Mashable. Op zijn YouTubekanaal bespreekt hij de nieuwste sneakers. Zelfs skateboarden is mogelijk met de laarzen, als we onderstaande TikTok-video mogen geloven.

Maar, zeggen de experts, dit zijn geen schoenen die de gewone mens gaat dragen. Zeker niet in Nederlandse kringen. “Het is een collector’s item. Als ik de foto’s bekijk, dan past het helemaal in de Amerikaanse cultuur van influencers,” zegt modejournalist Prenger. Sneakergoeroe Tjin: “Het is een lachertje. Ik zou ze nooit dragen. Maar ik snap wel dat Amerikaanse supersterren ze willen hebben.”

Mensenbloed in schoenzool

Het Amerikaanse kunstcollectief MSCHF staat in de modewereld bekend als het merk dat vaker absurde kleding en schoenen ontwerpt. In samenwerking met rapper Lil Nas X lanceerde het merk in 2021 een sneaker met mensenbloed verwerkt in de schoenzool.

Dit keer geen mensenbloed. De Big Red Boot is geïnspireerd op de animatieserie Dora the Explorer. Dora’s beste vriend Boots draagt rode laarzen. Met de laarzen wil MSCHF de cartoonwereld realiteit maken. Daarin is het kunstcollectief niet de enige. Zo droegen modellen tijdens een show van modehuis Loewe schoenen die verdacht veel lijken op de hakjes van Minnie Mouse.

De Minnie Mousehak. Beeld Getty Images

Een verklaring hiervoor zit volgens Vogue onder andere in ‘escapisme’, wat volgens het tijdschrift op dit moment een groot thema in de mode is. Met cartoonachtige schoenen willen ontwerpers van deze tijd de werkelijkheid ontvluchten, schrijft Vogue. “Mode is altijd een tegengeluid op iets uit de samenleving,” zegt Prenger.

Shockeren

Toch zit er nog een andere reden achter. Prenger: “Ik kan mij voorstellen dat het merk wil shockeren. Dat zie je ook terug bij andere bekende modehuizen. Denk aan de Crocs van Balenciaga en de extreem korte rokjes van Miu Miu.”

In deze tijd van sociale media is het volgens haar nog moeilijker om op te vallen. “De concurrentie is groot. Dus hoe gekker je ontwerp is, hoe meer aandacht je als merk krijgt. Het wordt een wedstrijd: wie lanceert de spraakmakendste items?” Daardoor kan alles tegenwoordig een hype worden, zegt Prenger. “Iedereen kan roepen dat iets een trend is. Daardoor krijg je van zulke gekke hypes.”