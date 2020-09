Ze wensten Clarice Gargard dood, nu moeten ze voor de rechter verschijnen

Journalist Clarice Gargard deed aangifte van belediging en bedreiging.

Het zijn zomaar wat reacties die journalist Clarice Gargard, onder meer columnist bij NRC, op 18 november 2018 op Facebook kreeg onder een livestream van een demonstratie tegen Zwarte Piet. Andere reacties gingen vooral over haar huidskleur, of dat ze ‘een nekschot’ moest krijgen.

Gargard deed aangifte – met resultaat. Na anderhalf jaar onderzoek vervolgt het Openbaar Ministerie nu de 25 afzenders voor onder meer opruiing en aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Maandag is de eerste zitting, de rest volgt in de dagen daarna.

Volgens Gargards advocaat Sidney Smeets komt het niet vaak voor dat zo’n aangifte daadwerkelijk tot een rechtszaak leidt. “De politie ziet er meestal niets in, omdat het veel tijd kost om uit te zoeken wie die mensen zijn en wat ze precies hebben gezegd. Het is goed dat dit nu wel gebeurt. Mensen moeten zich realiseren dat dit niet zomaar kan.”

Een woordvoerder van het OM Amsterdam wijst op de rechtszaak tegen de bedreigers van Sylvana Simons in 2017. Toen moesten 21 mensen zich voor de rechter verantwoorden voor discriminatie, belediging, bedreiging en opruiing vanwege dingen die ze op Facebook schreven aan het adres van Simons. Dat het OM nu weer overgaat tot vervolging heeft volgens de woordvoerder te maken met ‘de aantallen en de inhoud van de uitlatingen’.

Niet van suiker

Gargard wil zelf niet reageren, Smeets voert namens haar het woord. “De reacties hebben haar heel erg geraakt. Ze zegt zelf ook dat ze niet van suiker is, maar de woorden die zijn gebruikt gaan heel ver. Ze gaan grotendeels over haar afkomst. Dat is een wezenskenmerk dat je niet kunt veranderen. Als iemand je daarmee uitscheldt, raakt dat je extra hard.”

Volgens Smeets heeft een deel van de verdachten verklaard zich niets te kunnen herinneren van de reacties. “Sommigen vonden het ook wel heftig als ze het teruglazen. Of ze zeiden dat ze dronken waren, dat ze het niet zelf hadden gedaan of dat ze een virus op hun computer hadden. En er zijn er een paar die zeggen dat ze er helemaal achterstaan wat ze hebben geschreven.”