Zangeres Ari Lennox maakt excuses aan KLM voor gedrag op Schiphol

‘Fuck Amsterdamse beveiligers’, schrijft Lennox na aankomst op Schiphol. ‘Ze haten zwarte mensen.’ Beeld WireImage

‘Wow Amsterdam, ik ben geschokt. Ik was zo blij om te mogen reizen en deze verschrikkelijke vrouw… Ik heb nog nooit zulk flagrant racisme meegemaakt,’ aldus Lennox in een van haar tweets. Vervolgens richtte ze zich tot de beveiliging en vliegtuigmaatschappij KLM. ‘Fuck Amsterdamse beveiligers. Ze haten zwarte mensen.’

De marechaussee bevestigde dat de vrouw werd gearresteerd vanwege haar agressieve gedrag en omdat ze dronken was. “Ze wilde niet kalmeren,” aldus een woordvoerder. Het is onduidelijk hoelang Lennox in hechtenis blijft.

KLM startte een onderzoek om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Volgens een woordvoerder ‘heeft er een woordenwisseling plaatsgevonden die ging over het inzien van haar legitimatie’. “Mevrouw toonde niet het juiste document. Toen de medewerker haar daarop aansprak, heeft ze de verkeerde conclusies getrokken. Inmiddels heeft haar management excuses aan ons aangeboden.” Lennox komt later maandag zelf nog met een statement.

De Amerikaanse zangeres, geboren als Courtney Shanade Salter, brak in 2016 door met haar debuutalbum Pho. In 2019 trad ze op in de Tolhuistuin. Wat de reden van haar bezoek aan Nederland was, is niet bekend.

I’m being arrested in Amsterdam for reacting to a woman racially profiling me — Ari Lennox (@AriLennox) 29 november 2021