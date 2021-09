Woonprotest in Westerpark tegen verziekte woningmarkt: ‘Het borrelt al jaren’

Mieke Megawati Vlasblom en Melissa Koutouzis, organisatoren van het Woonprotest in het Westerpark op zondag. Ze hopen op ‘een explosie van protest’. Beeld Ernst Coppejans

Je kunt nog zo hard je best doen, als die ook maar enigszins betaalbare woning er niet is, leidt al dat duwen en trekken en werken en zoeken tot helemaal niets, zegt Melissa Koutouzis. “Een woning raakt voor een steeds grotere groep hoe langer hoe meer buiten bereik. Succes is een keuze, zeggen ze. Maar wat wij zien is schaamte van mensen die dik in de twintig en dertig zijn en nog steeds huizen moeten delen, die afvallen op de woningmarkt. Niet omdat ze zelf niet hun best doen, maar omdat de politiek slachtoffers van hen heeft gemaakt.”

Koutouzis en Mieke Megawati Vlasblom zijn er klaar mee. Dus organiseren zij zondag 12 september, met een grote groep medestanders, het Woonprotest. In Amsterdam, volgens hen het epicentrum van het cowboylandschap waarin huisvesting de afgelopen decennia is veranderd. “Het Westerpark moet zondag vol,” zegt Vlasblom.

Wakker schudden

Het heeft er alle schijn van dat de manifestatie inderdaad groot zal gaan worden. De actiegroep heeft momentum, de steun vanuit vele geledingen in de samenleving is enorm. Meer dan 165 organisaties steunen het Woonprotest. Afde­lingen van politieke partijen, maar ook belangengroepen, zoals de Woonbond, de koepel van woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties.

Vlasblom: “Het balletje gaat rollen.” Maar: de demonstratie zelf is niet het doel, het moet een startpunt zijn, zegt ze. “De politiek moet wakker worden geschud. We moeten laten zien dat er een einde moet komen aan de prijsstijgingen van huur- en koopwoningen. Er moeten fundamentele veranderingen worden doorgevoerd, anders gaat dit land kapot. Dus volgen later nog demonstraties in andere grote steden. Dit moet een beweging worden.”

De woningmarkt is de sleutel tot een betere maatschappij, vindt Koutouzis. “Ik woonde een paar jaar in Berlijn. Niet groot, maar wel prettig. Voor 200 euro in de maand had ik een kleine ­woning. Dat gaf zo veel ruimte in mijn hoofd, ­alleen al doordat het deel van mijn inkomen dat naar wonen ging, overzichtelijk was. De hele ­samenleving wordt prettiger, mensen gedragen zich minder individueel. Betaalbare, leefbare woningen zijn voor het goed functioneren van een stad of maatschappij absolute noodzaak. We hebben nu geen ruimte voor leraren in de stad, dat probleem kun je hiermee aanpakken.”

‘Parasieten’

De problemen zijn duidelijk, zegt Koutouzis. “Dus de oplossingen zijn dat ook.” Ze snappen het ook wel: gemakkelijke oplossingen zijn er niet. Ze richten zich op een rechtvaardigere huursector, met gereguleerde huren. Meer sociale huurwoningen. En: het afschaffen van de verhuurdersheffing.

Huisvesting mag niet langer een zaak zijn van winnaars en verliezers. Kunstenaars en vele ­anderen die een waarde creëren voor de maatschappij die niet direct in euro’s uit te drukken is, worden weggejaagd, zegt Koutouzis. Studenten en mensen uit minderheidsgroepen komen niet aan een huis. Die groep wordt steeds groter, zegt Vlasblom: “Meer dan 900.000 jongeren kunnen geen woning vinden.”

Pak de ‘winnaars’ aan, zegt Vlasblom. “Beleggers verzamelen extreem veel kapitaal met vastgoed: zelfs leegstaande panden leveren geld op door de stijgende prijzen. Allemaal voor mensen die niets doen behalve geld onttrekken uit de samenleving, in plaats van toegevoegde waarde leveren door middel van werk. Absurd dat deze parasieten zo profiteren van de loon­inkomsten van werkende Nederlanders.”

En dus moet de overheid ervoor zorgen dat de markt onaantrekkelijker wordt voor beleggers. Koutouzis: “De overheid kan dit doen door leegstand te beboeten door middel van een leegstandsheffing, een brede opkoopbescherming in te voeren, huurinkomsten te belasten, en het opkopen van corporatiebezit door beleggers te verbieden. Bovendien moet goed verhuurderschap afgedwongen worden door het invoeren van een verhuurdersvergunning en het beboeten van misstanden.”

Einde subsidiefeestje

Koutouzis en Vlasblom zijn fel. “De overheid moet gewoon flink investeren in het verwe­zenlijken van leefbare, duurzame en betaalbare woningen voor iedereen, dat is een politieke keuze. Iemand als Daniël Koerhuis van de VVD meldt trots dat ze 500 miljoen hebben geïnvesteerd. We zijn als belastingbetalers 9 miljard per jaar kwijt aan hypotheekrenteaftrek. De helft daarvan (4,5 miljard) gaat naar de 20 procent rijkste Nederlanders. Als je een stop zou zetten op de hypotheekrente van die groep en dat zou gebruiken als investering voor volkshuisvesting, zijn we netto niets kwijt en kunnen we wel flinke stappen zetten om de wooncrisis op te lossen. Zo kunnen de niet-rijken de hypotheekrente rustig afbouwen, terwijl bij de allerrijksten het subsidiefeestje dan ophoudt.”

Ze kunnen niet wachten tot het zondagmiddag 14.00 uur is, zegt Vlasblom. “Het borrelt al jaren. Maar nu het aantal mensen dat slachtoffer is van een ziek systeem toeneemt, kan er echt iets gebeuren. Het gaat niet meer om een paar mensen die hun best niet hebben gedaan, dit is veel, veel groter. Dit moet een explosie van protest zijn, zodat we kunnen laten zien dat dit een probleem is van iedereen.”