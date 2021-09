Woningnood? Hoofddorp kan en wil een deel van de oplossing zijn

Het gebied rond het station van Hoofddorp zal transformeren tot een plek waar wordt gewoond, gewerkt, geleerd en gerecreëerd. Beeld Eva Plevier

Vanaf de negentiende verdieping van een spitse kantoorkolos pal naast station Hoofddorp is Amsterdam niet ver. Hoewel het heiig is, lijkt de Zuidas slechts een paar steenworpen weg. Het is dat Schiphol ertussen ligt, anders zou je de afstand van nog geen 8 kilometer tot de gemeentegrens gemakkelijk per fiets kunnen afleggen. Het is duidelijk: aan de kilometers ligt het niet dat Hoofddorp voor Amsterdammers soms zover weg kan voelen.

Toch is Hoofddorp, dat onderdeel is van de uitgestrekte gemeente Haarlemmermeer, niet de eerste plaats waar Amsterdammers aan denken op zoek naar een huis desnoods buiten de stad. Hoofddorp geldt als een slaapstad, een plek die niet bruisend is en best een beetje ingeslapen. Een plaats waar je op zoek naar zoiets als een stadshart er al aan voorbij blijkt te zijn gegaan.

Wethouder Jurgen Nobel, verantwoordelijk voor woningbouw, kan zich goed voorstellen dat Amsterdammers hier juist graag willen wonen. “De gewenste komst van de Noord/Zuidlijn – die niet alleen wordt doorgetrokken naar Schiphol maar ook nog een halte verder naar Hoofddorp – zorgt voor perspectieven. Als het rijk straks groen licht geeft voor de aanleg, bouwen wij hier in de stationsomgeving 10.000 ­woningen extra.”

Eerste rang

Een metrolijn verandert zaken, een soortgelijke ontwikkeling was bijvoorbeeld al te zien in Noord, waar de komst van het laagdrempelige vervoermiddel zorgde voor woningen, winkels en bloeiende onderwijsinstellingen: wat voorheen ver weg was, kwam ineens een heel stuk dichter bij en werd interessanter.

De beslissing over het wel of niet verlengen van de Noord/Zuidlijn is een kabinetskwestie: eerder dit jaar reserveerde het Nationaal Groeifonds al 1,5 miljard euro voor de aanleg, Haarlemmermeer hoopt dat begin volgend jaar de knoop wordt doorgehakt. Hoofddorp staat in elk geval in de startblokken. De komende jaren alleen al worden in het stationsgebied meer dan 15.000 woningen gebouwd, als de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken, komen er daar nog eens 10.000 bij.

Wie uitgaat van bereikbaarheid zit in Hoofddorp eerste rang: de plaats is over de weg en het spoor goed verbonden met de regio en neemt landelijk een centrale positie in. En toch kan een metrolijn daar nog veel aan toevoegen, zegt Nobel. “Je moet je voorstellen dat je met de Noord/Zuidlijn in een kwartier in De Pijp zit; dat is maar vier haltes.”

Menselijke maat

Maar op het gebied van gezelligheid kan het ­stationsgebied nog wel de nodige impulsen gebruiken: het gebied wordt gedomineerd door grote, onpersoonlijke kantoorgebouwen. Vanuit de naastgelegen toren wijst Nobel aan dat het een kwestie van tijd is voordat de menselijke maat zijn intrede doet in de omgeving. “Oude kantoorgebouwen gaan we slopen. Op de plek daarvan komt huisvesting waar woonruimte komt die we in Hoofddorp behoefte aan hebben: appartementen.”

Over levendigheid maakt Hoofddorp zich geen zorgen, zegt Nobel. Hoewel het nu nog nauwelijks stedelijk aandoet, wordt het dat binnen vijf tot tien jaar wel. “Het wordt een mix van wonen, werken, leren, verplaatsen, verblijven en recreëren. Een gevarieerde leefomgeving, met bovendien voldoende groen en water.”

Dat is goed nieuws voor woningzoekenden, zegt hij. Of Amsterdammers welkom zijn? ­“Iedereen is welkom uiteraard. De metropool­regio Amsterdam heeft een woonprobleem, ­onze bouwplannen kunnen een deel van de oplossing zijn.”