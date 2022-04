Will Smith levert lidmaatschap Academy in na klap op Oscars-gala

Will Smith met de Oscar voor beste acteur tijdens het gala zondag in Hollywood. Beeld AFP

“Ik heb het vertrouwen van de Academy geschonden”, laat Will Smith onder meer weten in het statement. “Ik heb andere genomineerden en winnaars de kans ontnomen om feest te vieren en geëerd te worden vanwege hun buitengewone werk.”

“Ik zeg dan ook mijn lidmaatschap van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences op en zal de verdere consequenties accepteren die het bestuur passend acht”, aldus de acteur verder.

In zijn verklaring betuigt Smith opnieuw spijt voor zijn daad. Hij schrijft ook dat hij eraan wil ‘werken om te garanderen dat ik nooit meer zal toestaan dat geweld het wint van verstand’.

Grap

Tijdens de live uitgezonden uitreiking van de filmprijzen liep Smith naar het podium, nadat Rock een grap had gemaakt over het uiterlijk van zijn vrouw Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith lijdt aan de haarziekte alopecia. Daarop sloeg Smith Rock in het gezicht.

Minder dan een uur later hield de acteur een emotionele speech nadat hij de Oscar voor beste acteur had ontvangen voor zijn rol in King Richard. Maandag maakte de acteur in een verklaring zijn excuses aan Rock, de Academy, de producenten van het gala en de tv-kijkers. Daarin verklaarde Smith dat hij ‘te ver was gegaan en emotioneel heeft gereageerd’.

De Academy is een beroepsorganisatie die zich inzet voor de filmkunst. Lidmaatschap is uitsluitend op uitnodiging van het bestuur en geldt in principe levenslang. Smith riskeerde geschorst of geroyeerd te worden wegens zijn klap. Een van de belangrijkste activiteiten van de organisatie is de jaarlijkse uitreiking van de Academy Awards, de Oscars.

Nu hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd kan Smith niet langer meestemmen voor de Oscars. Ook kan hij niet meer elk evenement bezoeken dat de Academy organiseert. Volgens de krant The Washington Post heeft zijn beslissing in principe geen gevolgen voor de Oscar die hij zondag zelf won, tenzij de Academy besluit hem die af te nemen. Ook kan Smith in de toekomst gewoon voor een Oscar genomineerd worden.

Disciplinaire procedure

Woensdag kondigde de Academy aan dat de organisatie een disciplinaire procedure is gestart naar aanleiding van de klap. Eerder had de organisatie in een brief aan de leden laten weten dat het ‘passende maatregelen zou nemen tegen de heer Smith’ naar aanleiding van het incident.

De Academy heeft meer dan 6000 leden, bestaand uit onder meer acteurs, regisseurs, cameramensen, technici, producenten en schrijvers.