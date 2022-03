Will Smith biedt Chris Rock excuses aan: ‘Dit was onaanvaardbaar’

‘Elke uiting van geweld is giftig en destructief,’ schreef Will Smith in een Instagrampost over zijn klap aan komiek Chris Rock. Beeld Brian Snyder/REUTERS

‘Ik wil me in het openbaar bij je verontschuldigen, Chris. Ik schaam me, mijn reactie weerspiegelt niet de man die ik wil zijn. Er is geen plaats voor geweld in een wereld van liefde en vriendelijkheid. Elke uiting van geweld is giftig en destructief. Grappen die ten koste van mij worden gemaakt, horen bij het werk, maar een grap over Jada’s medische toestand ging te ver voor mij en daarop reageerde ik emotioneel,’ zo schrijft de acteur een dag na het incident.

‘Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan de Academy, de producenten van de show, alle aanwezigen en iedereen die heeft gekeken.’ Hij sluit zijn post af met de woorden: ‘Ik blijf aan mezelf werken.’

Maandag maakte de organisatie van de Oscars bekend een officieel onderzoek in te stellen naar het incident tussen Rock en Smith. De organisatie meldde eerder alleen ‘geen enkele vorm van geweld’ toe te staan.