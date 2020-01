Wie is Omar Lkhorf, die uit de gevangenis wilde ontsnappen?

Een politiehelikopter vertrekt van de binnenplaats van de gevangenis in Zutphen. Beeld ANP

De gewelddadige ontsnappingspoging bij de gevangenis in Zutphen bewijst opnieuw hoe nietsontziend en roekeloos de georganiseerde misdaad anno 2020 opereert. En twintiger Lkhorf lijkt daarin een van de sleutelrollen op te eisen.

De kiem voor de bloedige escalatie in de onderwereld ligt volgens kenners in 2012, toen Omars broer Youssef vermoord werd bij de beruchte schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. De dubbele liquidatie zou draaien om een drugsruzie.



Uit wraak beraamde Lkhorf volgens de rechter daarna diverse moordaanslagen. In juni werd hij tot levenslang veroordeeld. “Omar Lkhorf en Hicham M. hebben samen met anderen twee mensen op gruwelijke wijze vermoord en geprobeerd drie andere mensen te vermoorden,” stelde de rechtbank.

Van links naar rechts, verdachten Hicham M., Mohamed H. en Omar Lkhorf. Beeld ANP

Bewijs kwam via ontsleutelde berichten van PGP-telefoons, waarin hoofdrolspelers over moorden chatten alsof het om het verwijderen van ongedierte gaat: ‘(zodat) die kankerrat sneller zal doodbloeden’ luidde een van de teksten. Lkhorf zou onder meer achter de mislukte moordpoging zitten op Nourdine A., alias ‘Hitler’. Via een beveiligde telefoon schreef hij volgens justitie: ‘Ik zoek hem al jaren. Deze flikker heeft de Staatslieden georganiseerd.’

De rechter: “Ze lijken gewetenloos (...) De mogelijke dood van toevallige omstanders werd op de koop toegenomen.” Daarbij is de kans op recidive groot: “Ze plaatsen zichzelf buiten de samenleving, ze kiezen voor een crimineel leven.” Lkhorf ontkent iedere betrokkenheid, het hoger beroep loopt nog. Zijn advocaat Sander Janssen: “Je kunt twijfelen aan de betrouwbaarheid van die PGP-berichten, als het gaat om de afzender en de inhoud. Het is nog onduidelijk wie allemaal bij de server kon en eventueel informatie kon aanpassen.”

Toen de rechter zijn vonnis uitsprak in juni, was Lkhorf al overgeplaatst naar een andere gevangenis. In zijn cel in de PI in Krimpen aan den IJssel zou de in Amsterdam opgegroeide crimineel niet langer veilig zijn, omdat vijanden hem zelfs binnen de celmuren wilden ombrengen, zo luidde de serieuze tip een jaar geleden. In de gebedsruimte van de gevangenis zou Lkhorf met een naar binnen gesmokkeld vuurwapen vermoord moeten worden, bevestigden bronnen destijds aan deze site.

En dat was niet de eerste keer dat hij op de korrel genomen werd: in 2014 werd in Amsterdam Stefan Eggermont doodgeschoten, even nadat hij zijn Fiat Punto geparkeerd had. Het bleek een vergismoord: het werkelijke doelwit was Lkhorf, die ook in een Punto reed. Hij zou toen al een bekende van de politie zijn, met inbraak, diefstal, heling en wapenhandel op zijn strafblad. Opvallend detail: Lkhorf stond na de liquidatie huilend aan de deur bij de vrouw van Eggermont, om zijn medeleven te tonen en te vertellen dat hij het eigenlijke doelwit was.

Lkhorf wordt gelinkt aan dezelfde clan als Benaouf A. Die groep probeerde A. in 2017 al eens te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Met een gekaapte helikopter moest geprobeerd worden om Benaouf op te hijsen vanaf de luchtplaats. Na een tip van het helikopterbedrijf kon de recherche de ontsnapping verijdelen.