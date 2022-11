Wethouders verkiezen toeristen en forenzen boven Amsterdammers

Grote successen voor Amsterdam deze week. De stad krijgt 4,1 miljard euro van het Rijk voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol, het afbouwen van Zuidasdok en de verlenging van de Ringlijn tot Haven-Stad.

D66-wethouders Melanie van der Horst en Reinier van Dantzig zijn apetrots: ze zouden hebben laten zien dat ze prioriteiten kunnen stellen en deals kunnen sluiten. Maar is dat wel zo? En voor wie dan?

Neem het Zuidasdokproject. Het ligt al anderhalf jaar stil, maar is voor het Rijk hard nodig om infrastructurele projecten in de hele noordelijke Randstad door te zetten. Natuurlijk wil het Rijk dan een deal sluiten. Een deal betekent minder geldverlies en andere projecten kunnen verder gaan. Het is een must voor ze. Maar de gemiddelde Amsterdammer zal er niet naar omkijken.

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol is ook zoiets. Handig voor de toerist en forenzen, maar de meeste inwoners hebben er voor hun dagelijks verkeer weinig aan.

En dan is er nog de metrolijn tussen Sloterdijk en Amsterdam CS. Het is Van der Horst gelukt geld te krijgen om de lijn met één station te verlengen: van Isolatorweg kunnen reizigers straks doorreizen naar een nieuwe halte in Haven-Stad. Goed voor de bewoners die daar over tien of twintig jaar wonen.

Maar de lijn doortrekken naar CS zou talloze mensen helpen in héél Nieuw-West. Dan hoeven ze niet over te stappen op Sloterdijk om daarna met een duur treinkaartje verder te reizen. En hoeven ze niet meer te spreken over vervoersarmoede, verwijzend naar de matige bereikbaarheid van veel plekken in het stadsdeel dat evenveel bewoners telt als Arnhem.

Over de brug over het IJ is al veel gezegd en geschreven. Rotterdam krijgt een derde brug, Amsterdam vist weer achter het net. En dat terwijl Noord jaarlijks met tienduizenden mensen groeit en de ponten al bomvol zitten. Volgens Van Dantzig was het Rijk vanaf het begin af aan duidelijk: een brug zou geen onderdeel zijn van de onderhandelingen. “Wat kun je dan doen, hè?” zei hij.

Niet veel: als je geld dat voor de bruggen gereserveerd was liever uitgeeft aan een metrolijn naar een luchthaven, terwijl de treinverbinding naar Schiphol al prima is. Je kunt niet met lege handen naar de onderhandelingstafel komen en verwachten van het Rijk dat het dan het hele bedrag voor zijn rekening neemt.

Deze wethouders kozen voor een stad die verder kan groeien, zodat woningbouwambities gehaald worden en de stad voor de niet-Amsterdammer bereikbaarder wordt. Het zijn deals die goed zijn voor toekomstige wijken. Maar prioriteiten stellen? Grote successen voor Amsterdam deze week? Vraag dat de Amsterdammer in Noord of Nieuw-West.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

