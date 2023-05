Wethouder Van Buren: ‘Als het rijk niet met geld over de brug komt, voorzie ik grote problemen voor Amsterdam’

Wethouder Hester van Buren: ‘Ik vind dat je, als dat verantwoord kan, niet op je geld moet zitten en leningen moet aangaan.’ Beeld Jitske Schols

Investeringen in de Meervaart, een fietsbrug over het IJ, OBA Next. Terwijl minister Kaag (Financiën) flink gaat bezuinigen, kondigt Amsterdam grote investeringen aan.

“Die investeringen zijn hard nodig. We hebben een energiecrisis, een wooncrisis en een rijksoverheid die bezuinigt. Ik vind het mooi dat Amsterdam tegen de wind in toch blijft investeren in de stad. Dat is nodig om de groei bij te benen en de stad en Amsterdammers te verbinden. We doen wat nodig is in financieel lastige tijden, waarin niet alles kan. Want tegenover alles wat u noemt staan ook zaken die we niet doen.”

Tegelijkertijd stijgt de schuld de komende jaren door. Extra geld is niet gratis, de rente is hoog.

“De schuld stijgt door ja, maar we gaan die beter beheersen door de standaardschuld vast te zetten op 110 procent. Van de provincie mag die tussen de 90 en 130 procent zijn, dus daar zitten we op een gemiddelde. Ik vind ook dat je, als dat verantwoord kan, niet op je geld moet zitten en leningen moet aangaan. Er staat te veel op het spel in de stad.”

De stad piept en kraakt rond afval en handhaving. Ondertussen steken jullie meer dan 100 miljoen in megaprojecten als de Meervaart en OBA Next. Hoe legt u dat uit?

“Onderhoud en investeringen zijn echt aparte zaken. Voor investeringen kun je geld lenen, terwijl reiniging uit je eigen budget moet komen. Een nieuwe Meervaart en OBA Next zijn keihard nodig om de groei in Nieuw-West en Zuidoost bij te benen. Nieuw-West heeft bijvoorbeeld een omvang zo groot als Leeuwarden. Dan moeten de voorzieningen daar ook bij passen. Die stadsdelen verdienen dat.”

“Bij elke investering hebben we gekeken of deze nodig is en goedkoper kan. Voor de Meervaart was eerst 115 miljoen euro begroot. We denken nu dat we het voor 97 miljoen kunnen doen. De brug over het IJ wordt een fietsbrug zonder ov en we gaan geen andere varianten meer onderzoeken. Daarnaast investeren we bijna 2 miljoen extra in reiniging in Nieuw-West, Zuidoost en Noord en investeren we 7,5 miljoen euro om te voorkomen dat het ov moet afschalen in 2024.”

U kiest ervoor de toeristenbelasting te verhogen, maar – buiten wat eerder al was aangekondigd rond parkeren en OZB – geen verdere lastenverzwaringen te doen.

“Klopt, ik vind het nu niet verantwoord om van bewoners meer te vragen. Met het verhogen van de toeristenbelasting verdienen we 30 miljoen euro extra. Vooralsnog is lastenverzwaring niet nodig.”

Vooralsnog? Betekent dat in het najaar wel?

“In principe niet, maar het is niet uit te sluiten. We vrezen dat het rijk ons na 2027 flink minder geld geeft om onze taken uit te voeren. Veel is nog onduidelijk, maar met wat nu is voorgesteld door het kabinet stevenen we af op een groot begrotingstekort. Dan moeten we pijnlijke keuzes maken. Ik bereid me daarop voor en richt me vooral op de posten waar we eventueel op kunnen bezuinigen. Hoe zit het met onze eigen organisatie en alle projecten die we in het verleden hebben opgezet?”

U wijst naar het rijk, maar de afgelopen jaren is er flink meer geld naar gemeenten gegaan. Er werd benadrukt dat die stijging tijdelijk zou zijn. Heeft Amsterdam niet op te grote voet geleefd?

“Nee, want het rijk wil nu korten terwijl het de afgelopen jaren veel meer taken bij ons over de schutting heeft gegooid. Dat kan niet. Onduidelijk is nog wat er precies gaat gebeuren, dat maakt het ook lastig om langetermijnplannen te maken. Ik voorzie grote problemen als het rijk niet over de brug komt. We moeten nu al 4 miljoen extra per jaar uittrekken om de geplande bezuiniging op jeugdzorg enigszins te dempen.”

“Het speelt bij elke gemeente. Het kabinet wil jaarlijks landelijk 100.000 woningen bouwen. Dan denk ik: je kan wel wijken bouwen, maar dan moet er ook geld zijn voor scholen, ov en maatschappelijke voorzieningen. Met deze Voorjaarsnota zet Amsterdam belangrijke stappen voor de komende jaren. Noord had echt een brug nodig. Maar de realiteit is wel dat we bij de bouw van wijken financieel garanties moeten hebben dat we de bijbehorende voorzieningen ook kunnen betalen.”

De Meervaart, de brug over het IJ, de vernieuwing van de Jaap Edenbaan. Het waren grote wensen die jaren in de lucht hingen en waar nu duidelijkheid over is. Kunnen we nieuwe grote megaprojecten verwachten?

“In principe blijft het hierbij. Dit is waar we de komende jaren op willen inzetten. Ik denk dat we hiermee laten zien dat we met lef kiezen voor investeringen op plekken waar we Amsterdammers met elkaar verbinden.”

Betekent dat ook dat Paradiso, die graag wil uitbreiden en hoopte op een bijdrage van de gemeente, later niet alsnog geld krijgt? En dat de twee zwembaden op IJburg en Zeeburg er voorlopig niet komen?

“Dat klopt. De twee zwembaden komen er nu niet. Maar we breiden wel het Flevoparkbad uit in Oost, dat ook door IJburgers en Diemenaren wordt gebruikt. En wat betreft Paradiso, we helpen ze met isolatie om geluidsoverlast te verminderen, maar dat is het. We hebben dat overigens ook nooit beloofd, maar er werd wel op gehoopt. Ik denk dat ze naar private investeerders moeten kijken.”

Duidelijk is wel dat er later dit jaar nog een flinke puzzel te leggen is.

“Ja, maar ik ben blij dat we niet stilzitten. Dat we bijvoorbeeld 150 miljoen euro kunnen besteden aan de verduurzaming van 475 van onze panden betekent dat we enorm veel buurthuizen, jongerencentra, maar ook bijvoorbeeld Carré echt de toekomst in kunnen brengen. Er gaan mooie dingen gebeuren.”

