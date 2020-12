Wethouder: lagere huur volkstuinen bespreekbaar

Ad van Arkel loopt langs zijn huisje bij de Amstelhof moestuinen. Beeld Eva Plevier

In een brief aan de gemeenteraad stelt Van Doorninck dat de kosten voor het beheer van volkstuinen dan wel op een andere manier moeten worden gedekt.

Afgelopen twee weken was er veel beroering onder volkstuinders nadat duidelijk was geworden dat het nieuwe beleid zou leiden tot exorbitante huurverhogingen. Een moestuincomplex berekende dat de huur zou stijgen van 1900 naar 16.000 euro.

Verlichting

Volgens Van Doorninck zijn er verschillende manieren om de lasten voor volkstuinders te verlichten. Dat kan volgens haar door de tegemoetkoming voor mensen met een laag inkomen te verhogen ten koste van mensen met een hoog inkomen. Die zouden dan dus meer moeten gaan betalen.

Ook zegt Van Doorninck met een mogelijke oplossing te kunnen komen voor de zogenaamde nutstuinparken, waar mensen niet ’s nachts verblijven en waar doorgaans geen voorzieningen zijn. “Ik stel voor om het maximumtarief, gezien het karakter van die parken, substantieel lager te maken dan het tarief voor de andere parken. Ik denk aan een tarief tussen 1,00 en 1,50 per vierkante meter.”

Buitensporig

De klacht van veel volkstuincomplexen is dat de huurverhoging niet alleen te hoog is, maar ook in buitensporig korte tijd wordt doorgevoerd: in twee jaar. Volgens Van Doorninck kan die periode worden uitgebreid naar vijf jaar. Dit betekent wel dat de inkomsten van de maatregelen omlaag gaan en dat ‘elders in de gemeente de lasten gedragen moeten worden om deze investeringen in de tuinparken te doen, ofwel dat bepaalde investeringen moeten worden uitgesteld’.

Volgens Van Doorninck is zij zich ervan bewust dat volkstuinen van grote betekenis zijn voor de stad en haar bewoners. Maar zij schrijft ook dat er bij voorgaande colleges ‘jarenlang geen echte bestuurlijke en politieke aandacht is geweest voor de volkstuinparken. Hierdoor is er een grote beleidsachterstand opgelopen’.

Riool

Het probleem is volgens de wethouder dat het aanleggen van rioolsystemen jarenlang vooruit is geschoven. Het moet nu echter dringend worden aangepakt omdat de gemeente langdurig vervuild rioolwater van de tuinparken loost op het oppervlaktewater.

In het voorstel waarover nu zoveel ophef is ontstaan, beslaat ongeveer een kwart van het nieuwe huurtarief investeringen in de rioolsystemen. ‘In totaal ramen we die investering met de kennis die we momenteel van alle parken hebben op ongeveer 26 miljoen euro. Als de raad kiest om deze component niet in de huurprijs op te nemen, moeten we op zoek naar alternatieve dekking voor deze investering.’