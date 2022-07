Werk aan bruggen en kades langduriger en duurder: reken op nog meer afsluitingen en omleidingen

De Kattensloot langs de Jacob Catskade, waar de bomen al zijn gekapt zijn om straks aan de verzakkende kade te kunnen werken. Beeld Thomas Schlijper/ANP

De gemeente zit met de handen in het haar: de kosten rijzen de pan uit en er komt langzaam maar zeker iets van duidelijkheid over de toenemende omvang van de te herstellen of vernieuwen bruggen en kades. Plus: Weesp, onlangs als stadsgebied aan Amsterdam toegevoegd, blijkt óók te kampen met slechte bruggen en kademuren.

Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) is de praktijk ‘weerbarstiger’ gebleken dan in november vorig jaar was vastgesteld, schrijft zij aan de gemeenteraad. Om tijd te winnen ligt de nadruk niet meer alleen op herstel en vernieuwing, maar ook op ‘levensduurverlenging’.

Parkeerplaatsen opheffen

Ander gebruik vergroot de kans dat bruggen en kades nog iets langer meegaan. Ze moeten worden ontzien dus. Bruggen zullen vaker worden afgesloten voor verkeer, parkeerplaatsen worden vaker opgeheven. Ook zal regelmatiger worden gekozen voor het niet versterken van kades.

Bruggen worden de laatste decennia steeds zwaarder belast terwijl de gemeente in veel gevallen het onderhoud voor zich uit heeft geschoven. Voormalig wethouder Sharon Dijksma zei dat onderhoud jarenlang werd gezien als ‘niet sexy’.

De aanpak moet nu eenvoudiger, sneller en goedkoper, schrijft Van der Horst. ‘Dit vraagt stevige keuzes en een lange adem, waarbij de huidige druk op prijzen, grondstoffen en capaciteit maakt dat meer meters maken tegen lagere kosten op korte termijn nog geen vanzelfsprekende uitkomst is.’

Niet binnen budget

Aannemers in Nederland komen om in het werk, waardoor de prijzen stijgen. Dat wreekt zich ook bij de werkzaamheden waarnaar Amsterdam nu zo snakt. Van der Horst schrijft: ‘Net als bij andere projecten in de stad zien we bij een aantal projecten dat de aanbieding van de aannemers niet past in het gereserveerde budget.’

Opvallend is dat behalve de grote vraag naar diensten van aannemers – en de hoge inkoopprijzen door de grondstoffencrisis – ook de eisen van de gemeente zelf voor de aanvoer van materialen over het water problemen veroorzaken. Bij de werkzaamheden op de Jacob Catskade bijvoorbeeld, waar alle bouwlogistiek over het water zou moeten, leidt dit tot hogere prijzen. ‘Bij dit project laten we deze eis deels los.’

Het moet allemaal aanzienlijk soberder om de kosten terug te dringen. Zo worden bij de Berlagebrug delen van de monumentale werkzaamheden uitgesteld om de stijgende kosten te kunnen opvangen. Deze brug zou eigenlijk al in 2021 op de schop gaan: een project dat voor veel Amsterdammers en ov-reizigers hinder zal gaan opleveren. Het is nog niet bekend wanneer dat werk begint.

Weesp vergroot problemen

Ook Weesp blijkt te kampen met achterstand in onderhoud van bruggen en kades: eerste onderzoek wijst uit dat deze daardoor vergelijkbaar oud en kwetsbaar zijn. Door het toevoegen van Weesp aan Amsterdam moet de projectorganisatie onder meer 18 bruggen en 2,6 kilometer kademuur aan de verzameling toevoegen. Hiervoor is nog geen geld beschikbaar gesteld.

Heel, héél, langzaam boekt de gemeente voorzichtige vooruitgang. Recent werd bijvoorbeeld de Walter Süskindbrug opgeleverd. Ook is de vernieuwing van de kade bij Molen de Otter goed op gang en de vernieuwing van de kade op de Recht Boomssloot is afgerond.

Tegelijk stuit de gemeente ook op tegenvallers. Vorige week werd bijvoorbeeld bekend dat de werkzaamheden aan onder meer een vijftal bruggen op de Oranje Loper, het traject tussen de achterkant van het Paleis op de Dam en het Mercatorplein, ten minste een half jaar vertraging heeft opgelopen. Oorzaken onder meer: een moeilijkere afstemming wegens corona, personeelskrapte en onzekerheden in de levering van materialen.

Luister onze podcast Amsterdam wereldstad