Wéér versleutelde communicatie criminelen onderschept, tientallen arrestaties verricht

Beeld Joris van Gennip

Een woordvoerder van de politie wil nog niets over de nieuwe actie zeggen.

Volgens ingewijden gaat het om Exclu Messenger, dat een ‘wereldwijd’ bruikbaar netwerk van niet te kraken versleutelde berichten belooft. Zelf spreekt het bedrijf van het ‘most sophisticated communication platform’. Onder de gebruikers van de PGP-berichten (Pretty Good Privacy) zijn verscheidene prominente criminelen en hun naasten.

Het rechercheonderzoek naar de betrokkenen bij de aanbieder en het onderschepte berichtenverkeer is nog in volle gang. Exclu geldt niet als een grote speler. De gebruikers bevonden zich, naar verluidt, veelal in het zuiden van Nederland. Diverse bronnen melden Het Parool dat de arrestatiegolf nog gaande is.

Revolutie in de opsporing

De opsporingsdiensten zijn er sinds 2016 meermaals in geslaagd de computerservers van een reeks veelgebruikte versleutelingsdiensten in beslag te nemen of te hacken. Dat zorgde voor een revolutie in de opsporing. Aan de hand van de honderden miljoenen onderschepte PGP-berichten werden honderden strafzaken over zware misdrijven gevoerd, waarin criminelen tot langdurige celstraffen zijn veroordeeld.

In 2016 werden de Canadese servers van de Nederlandse aanbieder Ennetcom als eerste in beslag genomen. In de jaren daarna volgden het eveneens door Nederlanders beheerde PGP Safe (Costa Rica), EncroChat (Frankrijk) en SkyEcc (Frankrijk). In juni 2021 werd bekend dat Amerikaanse opsporingsdiensten aanbieder An0m hadden overgenomen, zodat live kon worden meegelezen. Ook die operatie zorgde voor bewijs in meerdere strafzaken.

Rechtmatig bewijs

Advocaten voeren al jaren strijd tegen de volgens hen onrechtmatige inbeslagname van sommige van de servers, maar vangen steeds bot bij rechtbanken en gerechtshoven, die de berichten als rechtmatig bewijs zien.

Inmiddels zorgen de data uit de in beslag genomen servers naast bewijs in strafzaken, voor de opsporingsdiensten ook voor volop nieuwe inzichten in de wijze waarop de onderwereld opereert. Vrijdag publiceert Het Parool een interview met plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Janneke de Smet waarin ze uitlegt hoe de schat aan PGP-data zorgt voor een nieuwe aanpak van de georganiseerde misdaad.