Wéér veel jonge doden door geweld in 2019

Voor wie het onaangename gevoel bekruipt dat het steeds erger wordt met de moordzucht in Amsterdam: dat valt op zich wel mee. De veelgehoorde verzuchting is te begrijpen, omdat het soms extreme geweld veel aandacht krijgt, net zoals het aantal (heel) jonge slachtoffers. Toch, wie nuchter kijkt naar het aantal fatale incidenten in de regio, zal vaststellen dat 21 doden in een jaar voor een hoofdstad niet ­excessief is.

Al meer dan tien jaar schommelt het aantal doden door geweld tussen de 15 en de 30 per jaar. Elk slachtoffer is er één te veel, maar een moordstad is Amsterdam niet. Ondertussen is al jaren een bedenkelijke ontwikkeling gaande: heel jonge mannen, soms net volwassen, zijn dader of slachtoffer.

Liefst negen slachtoffers waren dit jaar jonger dan 30. In een gevecht met kapmessen werd drillrapper Jay-Ronne Grootfaam doodgestoken bij Bijlmerflat Florijn. Hij was 18 jaar, net zoals de jongen die hem in de visie van justitie de doodsteek gaf. De drillraps, waarin groepen jongens elkaar in clips uitdagen, baren zorgen, omdat jonge mannen en zelfs kinderen met messen over straat lopen en die ook gebruiken. Soms gaat het om machetes of slagers­bijlen.

Amsterdam-Zuidoost was het vaakst toneel van grof geweld. Meerdere jonge mannen uit de Bijlmer werden doodgeschoten. Een conflict in de internationale drugshandel is daar volgens ingewijden het grootste probleem. Een groep veelal jonge criminelen uit Zuidoost zou een partij van zo’n vier­honderd kilo cocaïne hebben ‘geript’, gestolen, van de organisatie van een vooraanstaande crimineel. Dat naasten doorgaans zwijgen tegen de politie, helpt niet.

Uit wraak werd Genciël ‘Genna’ Feller (23) uit de Bijlmer eerst neergeschoten in Almere,. Hij overleefde de kogels met geluk en dook onder op Curaçao. Daar werd hij op 2 september alsnog ­geliquideerd.

Ruim twee weken later werd in Zuidoost de ex-profvoetballer Kelvin Maynard (32) vermoord, waarschijnlijk in hetzelfde conflict.

Hij was achtervolgd in zijn auto en werd vanaf een scooter beschoten voor een stoplicht. Hij botste met zijn auto op een brandweerkazerne en werd tevergeefs gereanimeerd.

Een conflict tussen zware criminelen van de Balkan werd de Servisch-Amsterdamse eigenaar Goran Savic (49) van pizzeria La Piccola Baracca fataal, aan het Hugo de Grootplein in West. Een huurmoordenaar wilde de Montenegrijnse crimineel Jova Durovic in het restaurant vermoorden, maar Savic sprong in de baan van de kogels. Hij overleed, Durovic raakte ­gewond.

Een langlopende vete in het Marokkaans-­Nederlandse criminele milieu werd de 39-jarige Rachid Kotar waarschijnlijk fataal.

Kotar, opgegroeid in Noord en woonachtig in Amstelveen, wordt gerekend tot een groep die al jaren doelwit is van de vorige week gearresteerde Ridouan Taghi. Een nog onbekende schutter schoot hem op 12 december dood toen hij naast zijn gepantserde BMW stond op de parkeerplaats voor de luxe sportschool Health City aan Escapade in Amstelveen. Zijn vier­jarige dochter zat op de achterbank.

In het Turkse criminele milieu werd ook een dochter getroffen door geweld tegen haar vader. De zeventienjarige liep in maart met haar vader Ahmet G. (55) bij hun huis aan Grote ­Wielen in Amstelveen-Westwijk toen ze werden beschoten. Hij werd in zijn been geraakt, zij in haar enkel. De burgemeester gaf G. daarop een gebiedsverbod, waardoor hij niet bij zijn zwaarbeveiligde huis mocht komen om de buurt niet verder in gevaar te brengen.

