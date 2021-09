Weer onrust bij Haga Lyceum: directeur Baâdoud opgestapt

Volgens ingewijden moest Baâdoud vrijdagmiddag op het matje komen bij het schoolbestuur, dat ontevreden was over onder andere zijn bestuursstijl. Beeld Marc Driessen

Ook een docent is teruggetreden als waarnemend directeur. Het is de zoveelste keer dat het onrustig is op de school. De voormalig PvdA-stadsdeelvoorzitter trad in oktober vorig jaar aan bij het islamitische lyceum in Nieuw-West, nadat zijn voorganger Rasit Bal was bezweken onder de druk van orthodoxe ouders. Zij maakten zich tevergeefs sterk voor de rentree van een van de oprichters van de school, de omstreden directeur-bestuurder Soner Atasoy.

Het Haga Lyceum werd vanaf de oprichting geplaagd door onrust en kampte met een slechte relatie met de overheid. Baâdoud had opdracht de school in kalmer vaarwater te loodsen.

Op het matje

Het bestuur en Baâdoud willen niet reageren op de nieuwe onrust. Volgens ingewijden moest Baâdoud vrijdagmiddag op het matje komen bij het bestuur, dat ontevreden was over onder andere zijn bestuursstijl. Hij zou te horen hebben gekregen dat hij op non-actief zou worden gesteld gedurende een onderzoek naar klachten van ouders en personeelsleden. Baâdoud vond dat niet aanvaardbaar en stapte vervolgens op.

Kort voor de zomer wekte Baâdoud weerstand door een reeks docenten met tijdelijke contracten de wacht aan te zeggen. NRC schreef over kinderen die klaagden over zijn strenge beleid.

In het bestuur heerste onvrede over zijn aannamebeleid. Ook wekte hij wrevel toen hij eind augustus in deze krant zei tevreden te zijn met de dependance voor de bovenbouw in Bos en Lommer. Daarmee leek een doorbraak te zijn bereikt in het slepend conflict met de gemeente over ruimtegebrek. De school zit sinds de opening in 2017 in een tijdelijke locatie bij station Slotervaart. Maar het bestuur is helemaal niet tevreden met de gekozen oplossing.

Ultimatum

Andere bronnen stellen dat de onrust verband houdt met onregelmatigheden die Baâdoud zou hebben ontdekt. Het zou gaan om onrechtmatigheden rond geldstromen, valse documenten over het aannemen van leerlingen en nepaccounts waarmee de directie en teamleiders in de gaten werden gehouden. Baâdoud zou vrijdag een ultimatum hebben gesteld aan het bestuur; als dat niet uiterlijk zondag aftreedt, volgt aangifte bij de politie over de vermeende misstanden.

Een woordvoerder van de inspectie wil die berichten niet bevestigen. Hij zegt wel dat de inspectie weet wat er speelt. “Het is aan het bestuur om nu de juiste stappen te nemen en wij houden daarbij een vinger aan de pols.”

Ondertussen dienen zich een aantal initiatieven aan voor concurrenten van het Haga Lyceum, nu nog de enige middelbare islamitische school in Amsterdam. De onrust rond de school wordt verder aangewakkerd doordat oud-directeur Atasoy ondanks een trits juridische nederlagen nog altijd met rechtszaken probeert terug te keren.