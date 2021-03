Weer naar kapper, tattooshop en nagelsalon: ‘Ik voel me mooi!’

Thom van Neck Beeld Susanne Stange

Thom van Neck (26) bij de kapper:

“Er is van alles erger dan een vrolijke bos haar die alle kanten op staat, maar vervelend was het wel. Er mag natuurlijk van alles niet en dat begrijp ik ook wel. Dat je ’s avonds niet naar buiten mag, is eigenlijk veel erger. Dat je maar mondjesmaat mensen mag ontmoeten ook. Maar als je haar totaal alle kanten op groeit, dan is dat óók vervelend. Echt zo’n dagelijkse irritatie, iedere dag dacht ik er wel een paar keer aan. Het kriebelde in mijn nek en als ik een stuk had gefietst stond het recht overeind. Iedere keer dat ik in de spiegel keek, dacht ik: ik moet naar de kapper. Maar ja, ze waren dicht. Toen ik hoorde dat de deuren van mijn kapper weer open mochten, heb ik onmiddellijk een afspraak gemaakt. De schaar moest erin. Het is heerlijk dat het nu weer goed zit. Dat voelt al een stuk beter.”

Milena Sa (31) krijgt een tattoo:

“Ik was al een tijd bezig met een tattoo voor op mijn bovenbeen. Eind vorig jaar was ik er eindelijk uit en had ik contact met een tattoo-artist in wie ik veel vertrouwen heb. Maar precies toen ik hem dan echt zou gaan laten zetten, ging de lockdown in. We hebben de afspraak verzet en vervolgens nog twee keer: iedere keer bleken berichten dat de contactberoepen weer aan het werk mochten gaan, niet te kloppen. Toen Rutte vorige week bekendmaakte dat de tattooshops weer open mochten, kreeg ik gelijk bericht met de vraag of ik op de eerste dag al wilde. Daar hoefde ik geen seconde over na te denken: stel je voor dat ze de boel straks weer gaan dichtgooien. Ik twijfelde al niet over een tattoo, maar de afgelopen maanden werd het verlangen naar een grote afbeelding op mijn been alleen maar groter. Fijn dat dit weer kan. Ik ben normaal heel voorzichtig, maar in de shop waar ik mijn tattoo laat zetten heb ik heel veel vertrouwen.”

Yvette Supusepa Beeld Susanne Stange

Yvette Supusepa (53) bezoekt de pedicure:

“Ik heb echt last van mijn voeten, mijn tenen om precies te zijn. Niks levensbedreigends hoor, ik wil er zeker niet te veel een punt van maken. Maar mijn kleine teen groeit verkeerd en dat levert een pijnlijk gevoel op. Dat de pedicure de afgelopen maanden gesloten was, kwam dus helemaal niet goed uit, normaal gesproken was ik al veel eerder langs gegaan. Als ik moeite had gedaan, had ik ook wel een medische urgentie kunnen krijgen, maar dat is dan ook weer zo wat. Toen ik hoorde dat de pedicures weer de deuren mochten openen, besloot ik dan ook om zo snel mogelijk een afspraak te maken. Gelukkig dat ik nu weer terecht kan. Ik weet dat, als ik hier ben geweest, het beter gaat.”

Alicia Steussy Beeld Susanne Stange

Alicia Steussy (23) laat haar nagels doen:

“Dit is echt míjn dag! Vanmorgen heb ik mijn wenkbrauwen laten doen, nu zijn mijn nagels aan de beurt en straks mag ik ook nog naar de kapper. Het is allemáál hard nodig, mijn nagels zagen er echt niet meer uit. Of iemand het zag? Hm, tja, zoveel mensen zie je niet meer. Mijn moeder heeft er wel eens een opmerking over gemaakt. Ik ben nu pas halverwege deze verwendag, maar het voelt nu al beter. Het is maar de buitenkant, maar die maakt ook dat je je goed of slecht kan voelen. Ik werk bij een bank, ik zit de hele dag voor een scherm, dan is het prettig als je een goed gevoel hebt over hoe je eruit ziet. Als je leuk voor de camera bent, geeft dat een prettig gevoel. Ik voel me weer mooi, het scheelt gewoon of je lekker in je vel zit. Morgen moet ik weer werken, dan zit ik in Zoom-meetings. Gelukkig kan ik er dan echt tegenaan!”